کاربردی کردن پژوهشهای دانشگاه های صنعتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسلم ظهر شنبه در اولین هم اندیشی اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد که با عنوان " نقش دانشگاه ها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در پردیس این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: الگوسازی و ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی مهمترین نقش اساتید در راستای تحقق شعار امسال است.

وی ادامه داد: نقش رسانه ها در راستای حمایت از تولید ملی مهم و ضروری است به طوریکه رسانه ها می توانند با فرهنگ سازی مناسب، معرفی اجناس ایرانی با کیفیت و جلوگیری از تبلیغات اجناس خارجی نقش مهمی در بسترسازی لازم جهت تغییر نگرش در راستای حمایت از تولیدات داخلی ایفا کنند.

مسلم گفت: نامگذاری پنج سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بیشتر جنبه اقتصادی داشته و در راستای بسترسازی مناسب برای افزایش کیفیت و کمیت تولیدات داخلی بوده است.

وی افزود: محدودیت واردات، افزایش تولیدات داخلی، توجه جدی به بخش تولید در راستای عملیاتی کردن طرح هدفمندی یارانه ها و اتخاذ سیاست های تشویقی برای افزایش تولیدات داخلی از مهمترین وظایف دولت در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

مسلم اظهار امیدواری کرد اساتید و معلمان بتوانند در راستای اهداف و خصوصیات اخلاقی این استاد شهید گام بردارند.