آرایش سیاسی مجلس هشتم تغییر نمی کند/کارگرها به من رای دادند

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آرای وی در دور قبلی نیز همچون این دوره بیشتر مربوط به حوزه های جنوبی شهر تهران بوده است، گفت: انتظار ما نیز همین بوده است چرا که تعداد کارگران در جنوب شهر تهران و اسلامشهر بیشتر است و کارگرها نیز به ما رأی می دهند.

وی که بعد از علی مطهری نفر دوم درمنتخبان اسلامشهر است، افزود: این طور نیست که تبلیغات محلی خاصی در این باره صورت گرفته باشد وتنها به دلیل حضور کارگران در حاشیه جنوبی شهر تعداد آرا بیشتر بود.

محجوب به کاندیداهایی که نتوانسته اند آرای کافی را به دست آورند، توصیه کرد: همه نمی توانند در انتخابات موفق و وارد مجلس شوند، این دور از انتخابات نیز همانطور که همه شاهد بودیم بسیار پرتنش و پر کشمکش بود.

وی ادامه داد: همه افرادی که در انتخابات شرکت می کنند، قابل اعتماد هستند و باید به دیده احترام به آنها نگریست و باید از تجربه و خبرگی آنها در بخش های دیگر استفاده کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برخی کاندیداها که پس از انتخابات دچار بداخلاقی می شوند نیز گفت: کاندیداهایی که رأی نیاورده اند باید صبر داشته باشند، متأسفانه اطلاعاتی که به کاندیداها درباره آراء و وضعیت انتخاباتی منتقل می شود نیزچندان یکسان نیست و فراز و نشیب هایی دارد.

وی ضمن تأکید بر اینکه باید از ابهامات ذهنی دوری کرد، اظهار داشت: باید اطلاعات شفاف در اختیار کاندیداها قرار گیرد . اقدامی که وزارت کشور انجام داد و در روز اول تعداد آرا را روی سایت خود گذاشت بسیار خوب بود، چرا موجب شفاف شدن آرا شد.

محجوب درباره فضای مجلس نهم نیز با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد نمایندگان افراد جدید هستند ، بیان کرد: باید دید که با ورود تازه واردها چه فضایی بر مجلس مستولی می شود. ممکن یک جریان ضعیف در مجلس بر یک جریان قوی غلبه کند و یا برعکس.

وی ادامه داد: فکر می کنم به طور کلی آرایش نیروها در مجلس تنها تفاوت در تعداد بوده و در اصل آرایش تغییر خاصی ایجاد نشود.

محجوب درباره تشکیل ائتلاف صدای ملت در مجلس تأکید کرد: صدای ملت تنها یک فهرست انتخاباتی نیست و در واقع مبین یک صدا و فریادی از سوی ملت است، یک تعارف و شعار انتخاباتی نبوده و واقعیتی است که در مجلس باید توسط افرادی مانند مطهری ادامه پیدا کند.

دبیر کل خانه کارگر درباره ساختار اصلاح طلبان در مجلس نیز گفت: این موضوع را باید صاحبان اصلاحات مطرح کنند.