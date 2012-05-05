به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری پیش از دیدار نفت تهران و داماش گیلان که بعدازظهر امروز شنبه در سازمان لیگ برتر برگزار شد گفت: بازی فردای ما با داماش برای هر دو تیم از اهمیت خاصی برخوردار است و حتی نتیجه آن برای تیم های صبای قم و ذوب آهن که برای سهمیه لیگ قهرمانان آسیا تلاش می کنند نیز دارای اهمیت است.

وی به حساسیت موجود در بالای جدول اشاره کرد و اینکه به احتمال 80 درصد فردا چهره قهرمان، نایب قهرمان و تیم سوم لیگ مشخص خواهد شد. فرکی گفت: آنچه لیگ امسال را جذاب کرده بود رقابتی است که تا همین هفته های پایانی در بالای جدول وجود دارد و چهره قهرمان لیگ مشخص نشده است.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ضمن اذعان به اینکه تیمش در 3-4 هفته گذشته و نیم فصل دوم کیفیت نیم فصل اول را نداشته گفت: درکل از عملکرد و جایگاهمان در فصل جاری راضی هستیم و تلاشمان این است که جایگاه خود را ارتقا دهیم و آن هم چیزی نیست جز کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا.

فرکی در ادامه ابراز اطمینان کرد که بازی فردای تیم های نفت تهران و داماش گیلان جذاب و تماشایی خواهد بود افزود: ما فردا در ورزشگاهی بازی می کنیم که برایمان شرایط خوبی دارد. متاسفانه در فصل جاری از جابجایی های محل دیدارهایمان لطمات زیادی خوردیم در عین حال امیدوارم فردا از امتیاز میزبانی نهایت بهره را برده و نتیجه خوبی را مقابل داماش کسب کنیم.

وی به شرایط متفاوت دو تیم داماش و نفت تهران در هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تیم داماش نتایج خوبی را در هفته های گذشته کسب کرده ما نتوانسته ایم بنا به دلایلی خوب نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران تجربه کمتر، مصدومیت و غیبت بازیکنان تاثیرگذار و ... را از عوامل عدم نتیجه گیری تیم نفت تهران عنوان کرد و گفت: در بازی مقابل داماش تنوع و تغییری در بازی خود بوجود خواهیم آورد که آن را فردا می بینید. در بازی فردا برای ما آنچه مهم است کسب سه امتیاز بوده چرا که با پیروزی در این بازی می توانیم امیدوارانه در بازی هفته آخر به مصاف استقلال برویم و همچنان برای سهمیه آسیا تلاش کنیم.

فرکی شایعه انتقال تیم نفت تهران را از عوامل تاثیرگذار و نتیجه گیری این عنوان کرد و گفت: در فصل جاری در رابطه با هیچ انتقالی و هیچ تیمی صحبت نشد و فقط بحث انتقال تیم نفت به میان آمده است. موضوع انتقال تیم نفت به اراک در هیئت دولت به تصویب رسیده و بحث عملی شدن هم در فصل جاری و هم در فصل گذشته تاثیر منفی روی تیم ما گذاشته است.

وی افزود: هرچند که این بار مدیرعامل باشگاه نفت رسما اعلام کرد که این تیم در تهران می ماند و ما با استناد به حرف ایشان به کار خود ادامه دادیم اما باز هم بحث انتقال روی تمرکز تیم تاثیر منفی گذاشت و این مسئله کار ما را دشوار کرد.

وی تاکید کرد: من نمی خواهم بگویم تمام مشکلات ما مربوط به بحث انتقال تیم به اراک است. ما هم مشکلات و ضعف هایی داشتیم که در این 6 هفته گذشته نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید نتیجه بگیریم اما در کنار تمامی این مشکلات نباید از موضوع انتقال تیم به اراک نیز به سادگی بگذریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اعلام اینکه تکلیف انتقال این تیم به اراک تا پایان مسابقات لیگ برتر و پیش از فصل نقل و انتقالات مشخص خواهد شد گفت: هنوز هم روی اعتقاداتم هستم. من یک مربی هستم و کارم مربیگری است و نباید برایم فرق داشته باشد که کجا کار می کنم و هر جا که شرایط نامناسب باشد باید به کارم ادامه دهم اما به خاطر اعتقاداتم موضوع نفت را از دیگر تیم ها جدا کرده ام و همانطور که اعتقاد دارم پاس فقط پاس تهران است و پاس همدان را به رسمیت نمی شناسم در مورد نفت هم همین اعتقاد را دارم و تا زمانی که نفت در تهران باشد به حضور خود در این تیم ادامه خواهم داد.

فرکی همچنین با اعلام بازگشت دوباره ناصر فریادشیران به کادر فنی تیم فوتبال نفت تهران در خصوص کیفیت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر گفت: هر دوره ای که از مسابقات لیگ برتر سپری می شود حتما کیفیت آن نسبت به گذشته بیشتر و بهتر می شود، هر چند که هنوز شرایط ایده آل را پیدا نکرده ایم.

وی کاستی ها در بخش سخت افزاری و اشتباهات تاثیرگذار داوری را از عوامل خدشه دارکننده کیفیت مسابقات لیگ برتر عنوان کرد و گفت: همانطور که مربیان، بازیکنان و مدیران اشتباه می کنند احتمال دارد داوران نیز اشتباه کنند اما اشتباهات داوری بر نتایج تیم ما تاثیرگذار است که باید با برنامه ریزی بهتر آنها را به حداقل برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران برگزاری فشرده مسابقات را به ضرر بیشتر تیم ها خواند و ابراز امیدواری کرد با وجود جدایی عزیز محمدی همچنان برنامه ریزی خوبی برای مسابقات لیگ برتر در نظر گرفته شود.