70 درصد طرحهای سالمسازی دریا در غرب مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی ظهر شنبه در جلسه ستاد طرح سالمسازی دریا منطقه غرب مازندران افزود: واگذاری طرح های دریا به بسیج سازندگی مورد موافقت بوده اما از نظر شرایط حقوقی و واگذراری نیازمند بررسی و برنامه ریزی اصولی است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهمی که در دستور کار قرار دارد بحث ناجیان غریق بوده که انتظار داریم اداره کل ورزش و جوانان استان پیرامون این مسئله برنامه ریزی و نسبت به عملیاتی کردن برنامه های ناجیان غریق اقدام کند.

رضایی تصریح کرد: پیشگیری از غرقی ها در سواحل دریای شهرهای غرب استان یکی از اولویت های این ستاد بوده که در هر شهرستان در جلسات طرح دریا نسبت به چیدمان نیروهای نجات غریق اقدام خواهند کرد.

وی بیان داشت: برگزاری جلسات طرح دریا در شهرستانهای غرب استان با حضور کلیه متولیان مربوطه در دستور کار قرار دارد.

رضایی تصریح کرد: 70 درصد از طرح های سالمسازی دریا در شهرستانهای غرب استان آماده سازی شدند و امیدواریم 30 درصد باقیمانده تا اول خرداد آماده شوند.

وی گفت: با توجه به موقعیت گردشگری شهرستانهای غرب استان موضوعات فرهنگی در دستور کار این ستاد قرار دارد و ادارات فرهنگی باید طوری برنامه ریزی کنند تا شاهد اجرای برنامه های فرهنگی مناسب در طرح های دریا باشیم.

