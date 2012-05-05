ارتقاء کیفیت جهت اعتماد سازی استفاده از تولیدات داخلی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رجایی ظهر شنبه در اولین هم اندیشی اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد با عنوان " نقش دانشگاه ها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: هر سه بخش شعار امسال نشان دهنده اهتمام و رفتن به سمت تولیدات ملی است.

وی افزود: باید استفاده از کالای داخلی ارزش شود که دانشگاه ها با تربیت نیروهای توانمند و فرهنگ سازی در جامعه نقش مهمی در این زمینه می توانند ایفا کنند.

وی افزود: ارائه تولیدات با کیفیت و قیمت مناسب در کنار فرهنگ سازی ضروری است و پایین بودن بهره وری از جمله عوامل بالا بودن قیمت کالاهای داخلی است که باید در جهت بهبود آن تلاش کرد.

وی تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال و رسیدن به اقتصادی پویا باید در تولید کنندگان، صاحبان سرمایه ، مصرف کننده ها و توزیع کننده ها به عنوان چهار گروه چرخه اقتصادی تغییر نگرش ایجاد شود.

