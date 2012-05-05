  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

شبکه اختصاصی مخابراتی بانکی کشور تاسیس شد

شبکه اختصاصی مخابراتی بانکی کشور تاسیس شد

شرکت شابک برای ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی نظام بانکی کشور با مشارکت بانک مرکزی تاسیس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران سهامداران شرکت شابک هستند.

ایجاد شبکه اختصاصی مخابراتی بانکی کشور در یک دوره زمانی پنج‌ساله یعنی بین سال‌های 91 تا 95 برنامه‌ریزی شده و قرار است طی این مدت 30 هزار ایستگاه کاری بانکی اعم از هر نقطه‌ای که تراکنش در آن تولید می‌شود، همچون پایانه‌های فروشگاهی، دستگاه‌های خودپرداز، شعب بانکی و کیوسک‌های اطلاع‌رسانی تحت پوشش شبکه شابک قرار گیرند. هدف اصلی شابک، رفع برخی مشکلات کنونی ارتباطات بانکی و تامین امنیت تبادلات مالی است.
 
50 درصد سهام شابک متعلق به شرکت مخابرات است و از آنجا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ‌طور مستقیم سهامدار این شرکت باشد، نمایندگان آن یعنی گروه ملی انفورماتیک که تقریبا نیمی از سهامش به بانک مرکزی تعلق دارد و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک، سهامدار 50 درصد دیگر شابک هستند.
 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شابک این است که به بانک‌ها SLA می‌دهد و کیفیت خدمات و امنیت ارتباطات آنها را ضمانت می‌کند و در صورت به وجود آمدن کوچک‌ترین مشکلی، طی قراردادی که با مشتریانش - بانک‌ها- دارد به آنها جریمه می‌پردازد.
 
بانک‌های کشور طی سال‌های گذشته با توسل به خطوط  MPLS وVSAT و خطوط بی‌سیم هریک، شبکه‌ای مخابراتی را برای خود ایجاد کرده‌اند که امکان قطعی این خطوط بدون اینکه توافقنامه سطح خدمات مدون و مشخصی در میان باشد همیشه وجود دارد اما شابک می‌خواهد ضمانت کیفیت خدمات را به بانک‌ها بدهد.
 
شابک خطوط ارتباطی زمینی، هوایی و بی‌سیم را که بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند به گونه‌ای مدیریت می‌کند تا در صورت قطعی هر یک از این کانال‌های ارتباطی، کانال دیگری جایگزین شده و بانک هرگز با مشکل قطعی ارتباط مواجه نشود. در این شبکه سعی می‌شود سبد محصول متنوعی در لایه دسترسی در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا بسته به نوع و اهمیت شعبه، ارتباطات شعبه با شابک برقرار شود.
کد مطلب 1594237

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