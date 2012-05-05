صعود سپاهان به مرحله پایانی لیگ نونهالان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله دوم این رقابتها و در گروه A تیم های سپاهان ، ملوان بندر انزلی ، نفت آبادان و پدیده ساری به میزبانی سپاهان اصفهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان تیم سپاهان اصفهان با کسب 9 امتیاز ، 16 گل زده و 4 گل خورده توانست به عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله پایانی رقابتها صعود کند .



گفتنی است تیم نفت آبادان با قرار گرفتن در جایگاه دو به همراه سپاهان به مرحله پایانی رقابتها صعود کرد .



دوره ارتقای داوری 2 به یک در اصفهان پایان یافت



به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سه روز برگزاری ، دوره ارتقای داوری 2 به یک با حضور نماینگان چهار استان در اصفهان به پایان به رسید.



در پایان این کلاس که با حضور 20 نفر از اصفهان ، 5 نفر از کهگلیویه و بویر احمد ، یک نفر از استان یزد و 4 نفر از استان چهارمحال بختیاری در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد 90 درصد شرکت کنندگان موفق شدند تست بدنی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند که در این بین داوران اصفهانی همگی این تست را با موفقیت پشت سر گذاشتند.



مدرس این دوره سه روزه ایرج نظری بود..



