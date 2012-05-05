امضای پروتکل فرهنگی و دعوت از ناشران اوکراینی برای حضور در نمایشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پروتکل همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ اوکراین عصر امروز شنبه 16 اردیبهشت در تهران و در محل سالن تشریفات تالار وحدت به امضای وزرای فرهنگ دو کشور رسید.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با همتای اوکراینی خود با اشاره به توسعه روابط سیاسی ایران و اوکراین در سالهای اخیر ابراز امیدواری کرد روابط فرهنگی دو کشور نیز به زودی به سطح بالایی ارتقا یابد.

وی با یادآوری هفته فرهنگی ایران در اوکراین که سال گذشته برگزار شد، آمادگی کشورمان را برای برپایی هفته فرهنگی اوکراین در ایران هم اعلام کرد.

حسینی با اشاره به سفر میخائیل کولینیاک وزیر فرهنگ اوکراین به شیراز ابراز امیدواری کرد، وی در مدت اقامتش در کشورمان علاوه بر سفر به دیگر شهرهای فرهنگی و تاریخی ایران از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم بازدید کند.

وی همچنین آمادگی این نمایشگاه برای میزبانی از ناشران اوکراینی در دوره‌های آینده را اعلام کرد و با اشاره به جایگاه نمایشگاه کتاب تهران یادآور شد: در سال گذشته بیش از 5 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و به نوعی استقبال از آن بی‌نظیر است؛ در حال حاضر هم هیئت‌های چند صد نفره از کشورهای مختلف در حال ورود به کشورمان برای بازدید از نمایشگاه کتاب تهران هستند.

وزیر ارشاد با اشاره به خواهرخواندگی دو شهر اصفهان و خارکوف آن را بستر خوبی برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور ایران و اوکراین توصیف کرد و گفت: امیدوارم هنرمندان خوب اصفهانی بتوانند در آینده نزدیک در خارکوف به اجرای برنامه بپردازند و متقابلا هنرمندان اوکراین یهم در ایران اجرای برنامه داشته باشند.

حسینی همچنین از توافق دو کشور برای راه‌اندازی کرسی زبان اوکراینی در دانشگاه تهران و کرسی زبان فارسی در دانشگاه اوکراین خبر داد.

در این دیدار همچنین میخائیل کولینیاک وزیر فرهنگ اوکراین با قدردانی از وزیر ارشاد و مهمان نوازی سفیر ایران در اوکراین گفت: من در این سفر خاطرات خیلی خوبی اندوختم؛ مخصوصا دیروز که در شیراز بودم و از تخت جمشید بازدید کردم.

وی افزود: ایران و اوکراین دارای آثار فرهنگی ارزشمندی هستند که این باعث افتخار هر دو کشور است.

وزیر فرهنگ اوکراین همچنین به دیدارش با استاندار فارس اشاره و ابراز امیدواری کرد: به زودی یکی از شهرهای اوکراین به عنوان خواهرخوانده شیراز معرفی شود.

وی این اقدام را گامی مثبت در جهت توسعه روابط فرهنگی ایران و اوکراین توصیف و تاکید کرد: امیدواریم برنامه ریزی‌های خوبی برای اجرای برنامه توسط گروه‌های فرهنگی و هنری ایران و اوکراین در کشورهای یکدیگر صورت گیرد.

در ادامه سخنان کولینیاک، یک بار دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز خرسندی از تصمیم دولت اوکراین برای انتخاب یکی از شهرهای این کشور به عنوان خواهرخوانده شیراز ابراز امیدواری کرد این شهر همانند شیراز دارای وجهه ای فرهنگی و ادبی باشد.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سینمای ایران در عرصه بین المللی آمادگی کشورمان را برای برگزاری هفته فیلم ایران در اوکراین و برعکس اعلام کرد.

حسینی همچنین خواستار تقویت همکاری‌های رسانه ای ایران و اوکراین شد.

وی سپس با اشاره به پتانسیل‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و فعالیت بخشی با عنوان اوکراین در این سازمان، از طرف اوکراینی خود خواست نسبت به توسعه روابط میان کتابخانه‌های ملی دو کشور اقدام کند.

در پایان این دیدار که با حضور سفیر اوکراین در ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی اوکراین برگزار شد پروتکل همکاری بین وزارت فرهنگ ایران و اوکراین امضا شد .

بر اساس این پروتکل طرفین در خصوص گسترش طولانی مدت مناسبات فی ما بین به توافق رسیدند و تمایل خود را برای همکاری متقابل در موارد ذیل اعلام کردند:

تهیه و ایجاد بستر قراردادی حقوقی جهت تنظیم مناسبات دوجانبه در زمینه همکاری‌های فرهنگی، تبادل اطلاعات در خصوص رویدادهای فرهنگی هنری دو کشور با هدف تشویق هنرمندان و گروه‌های هنری طرف دیگر به شرکت در این رویدادها، برقراری ارتباط مستقیم مابین تئاترها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، انجمن‌های هنری و دیگر نهادهای فعال در زمینه فرهنگ و هنر، تبادل تجارب متخصصین حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، سینما، موزه و کتابخانه داری و حفاظت میراث فرهنگی.