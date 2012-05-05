میزان مرگ مادران باردار در مراکز درمانی گناباد صفر اعلام شد

زهرا عطار باشی ظهر شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از ماماهای نمونه گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه های بهداشت و آموزش و درمان و تیم سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد تعداد 45 نفر ماما مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای عمده در حوزه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: فعال کردن کلاسهای آمادگی برای زایمان در بیمارستان 22 بهمن گناباد و پیگیری کلاسها در بیمارستان بجستان و پیگیری استانداردهای فیزیکی و ساختمانی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طبق استاندارد اعلام شده از وزارت از مهمترین فعالیتهای این حوزه است.

عطارباشی افزود: فعال شدن زایشگاه بیمارستان بجستان با توجه به قرار گرفتن در منطقه محروم با حضور متخصصین زنان و بیهوشی از دیگر فعالیتهای این حوزه است.

وی گفت: با همت حوزه معونت بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرگ مادری از نیمه دوم سال 88 در حوزه های تحت پوشش این دانشگاه صفر اعلام شده است.

عطارباشی تصریح کرد: مشکل بیکاری ماماها در سطح شهرستان مشهود است که با توجه به اعلام ردیفهای بلاتصدی در چارت سازمانی بیمارستانها برای استخدام فصل بهار بخشی از این مشکل حل خواهد شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر با 30 درصد نیروهای طرحی مامایی و نیروهای رسمی و پیمانی دیگر سعی کردیم که جوابگوی نیازهای مردم شهرستانهای گناباد و بجستان باشیم.

عطارباشی بیان داشت: با توجه به نسبت 10 ماما به یک هزار زایمان در سال امید است که در شهرستان به استاندارد مورد نظر برسیم که این مهم از طریق اصلاح چارت سازمانی بیمارستانها و تامین نیروی کارشناس مامایی مرتفع خواهد شد.