به گزارش خبرنگار مهر، نشست وضعیت ترجمه در ایران با حضور احسان عباسلو و حجت‌الاسلام بهمن اکبری در غرفه سرای اهل قلم واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

عباسلو در این نشست گفت: بررسی ترجمه‌های موجود نشان می‌دهد که ترجمه‌های فارسی در ادوار مختلف نشان می‌دهد که ترجمه‌ها هیچ وقت براساس اسناد یا الگوی واحدی نبوده است. دوران مختلف ترجمه در ایران را می‌توان به چهار دوره اساسی تقسیم کرد. دوره اول از آغاز تا دوران مشروطه بود. دوره دوم از سال‌های مشروطه تا اوایل دهه 30 است. از حکومت پهلوی تا پیروزی انقلاب هم دوره سوم ترجمه در ایران است و مقطع چهارم هم از اوایل انقلاب به بعد است.

وی افزود: دوره انقلاب به عنوان چهارمین دوره ترجمه در ایران، خود به دو دوره تقسیم می‌شود که یکی اوایل انقلاب را شامل می‌شود و دوره دومش هم سال‌های بعدی انقلاب است که به تدریج ترجمه رشد و توسعه پیدا کرد و باعث شد مراکزی سامان داده شوند که ترجمه را با نگاهی راهبردی نگاه کنند. اقتضائات سیاسی در کشور در سال‌های انقلاب در پیشرفت و تسریع مراح توسعه ترجمه در کشور بی تاثیر نبوده است.

مدیر سرای اهل قلم در ادامه گفت: از اوایل دهه 60 که به نوعی دانش اجتماعی بیشتر شد، شاهد برپایی مراکز آموزش زبان‌های خارجی بودیم و بعد هم دانشکده‌های زبان خارجی در دانشگاه‌های کشور سر برآوردند. این موارد نشان می‌دهند که ترجمه در آن سال‌ها جایگاهی را پیدا کرد که اقتضای نگاه علمی را احساس می‌کرد. سال‌ها بعدی انقلاب هم با آمدن کامپیوتر و اینترنت روند رشد ترجمه در کشورمان سرعت بیشتری گرفت و به جایگاه امروزی اش رسید.

عباسلو گفت: سال‌های بعد از انقلاب که ترجمه شکل آکادمیک تری به خود گرفت، باعث تخصصی تر شدن ترجمه در کشورمان شد. تا قبل از این دوران مردم فکر می‌کردند با دانستن یک زبان خارجی می‌توان ترجمه کرد و ترجمه به عنوان شغل دوم نگریسته می‌شد. یک نکته مهم این که وقتی زمینه نقد و بررسی ترجمه پیش می‌آید، می‌بینیم که هنوز نتوانستیم حجم قابل توجهی از افراد را پرورش بدهیم که بگوییم این تعداد مترجم ادبی داریم. در حوزه علمی هم اوضاع به همین شکل است. تا زمانی که نقدی انجام نشود، همه فکر می‌کنند که ترجمه‌ها خوب هستند ولی زمانی که ترجمه‌ها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند، فاصله زبان مبدا و مقصد از یکدیگر مشخص می‌شود.

این نویسنده گفت: مترجم می‌تواند جریان نقد را در کشور تغییر بدهد. چون منتقد متنی را ترجمه می‌کند که مترجم در اختیار ش قرار داده است. آن چه در واقع توسط منتقد نقد می‌شود، متنی است که مترجم ترجمه کرده است و در واقع اثر مترجم است نه نویسنده اصلی کتاب. اگر بخواهیم از وضع کلی ترجمه در کشورمان ارزیابی داشته باشیم، باید بگوییم وضع ترجمه در ایران راضی کننده نیست.

در ادامه حجت‌الاسلام بهمن اکبری گفت: حمایت ملی از سرمایه‌های ایرانی مانند شعار اقتصادی رهبر انقلاب است که می‌توانیم آن را به ادبیات هم تعمیم بدهیم و آن را به موضوعاتی چون اقتصاد نشر و اقتصاد ترجمه بکشانیم. نویسنده و مترجم هم باید زندگی اش را اداره کند. پس نگاه اقتصادی باید در این زمینه هم مد نظر باشد.

وی افزود: ما در کشورمان پایگاه مهم فرهنگی با دو هزار سال سابقه داریم که باید قدرتش تداوم داشته باشد. حمایت از ترجمه، مترجمان و ناشران مصداق حمایت از تولید ملی است.