23 نامزد از رادیو البرز به دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای راه یافته به مرحله نهایی بخش "روتین" دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو معرفی شدند و در میان کاندیداهای مرحله نهایی 23 اثر از البرز نیز توانسته اند به بخش نهایی راه یابند.

در بخش سردبیری از 21 برنامه راه یافته به مرحله نهایی هشت برنامه به ترتیب (کودک، مادر، دریا از حسین خلیل نژاد، مدار عاشقی از منصوره توحیدلو، فرشته از فاطمه داودیان، صحت آب گرم الهه بیات، مهارت العمارت منصوره توحیدلو، شیشه های دودی حسین خدادای، به افق ماه منصوره توحیدلو و به دنیا بگویید کمی بلندتر سارا آقا محمدی) از رادیو البرز است.

در بخش تهیه کنندگی نیز برنامه یاد ایام از ساجد قدوسیان، کاریز از لیلا مویدی و کودک، مادر، دریا از حسین خلیل نژاد به این جشنواره راه یافته اند.

در بخش نویسندگی نیزاز 20 برنامه راه یافته به مرحل نهایی هفت اثر به ترتیب( مدار عاشقی از ساناز احمدی دوستدار، ضبط میشه مریم قاسمی، مهارت العمارت و به افق ماه از منصوره توحیدلو، صحت آب گرم، سفری در راه است و کودک مادر دریا از حسین خلیل نژاد از رادیو البرز وارد بخش نهایی شدند.

همچنین برنامه کودک، مادر، دریا از حسین خلیل نژاد در بخش صدابرداری نیز نامزد مرحله نهایی بخش روتین جشنواره شده است.

بهروز رضوی با برنامه صحت آب گرم و فاطمه فراهانی با برنامه کودک، مادر، دریا از رادیو البرز به عنوان نامزد بخش گویندگی مرحل نهایی انتخاب شده اندو

در بخش گزارشگری نیز ناصر ترکیان از برنامه به دنیا بگویید کمی بلندتر و مریم قاسمی از برنامه ضبط میشه به ترتیب از رادیو البرز به بخش نهایی جشنواره راه یافته اند.

همچنین در بخش رویش جشنواره دوازدهم رادیو نیز ناصر ترکیان با برنامه فردوس توانسته نامزد مرحله نهایی این بخش شود.

اسامی فوق بر اساس اعلام دبیرخانه بخش داخلی دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو، در بخش "روتین" و در هشت عنوان شغلی "سردبیری"، "تهیه کنندگی"،"نویسندگی"، "کارشناسی"، "کارشناس مجری"،"صدابرداری"،" گویندگی"، و "گزارشگری"بوده است.

رادیو البرز در دو بخش نویسندگی و سردبیری بیش از یک سوم کاندیداهای مرحله نهایی را در لیست دارد و به نظر می رسد نسبت به سایر شبکه ها شانس بسیار زیادی بر کسب عناوین برگزیده این بخش در جشنواره دوازدهم رادیو را داراست.

دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱در زیباکنار برگزار خواهد شد.