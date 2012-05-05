غفار اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه علت تصویب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه ها نحوه اجرای این قانون در یک سال گذشته است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند دولت سال گذشته از میزان 54 هزار میلیارد تومانی که مجوز کسب درآمد داشت، صرفا 30 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت های حامل های انرژی بدست آورد و باقی این مبلغ را از منابع دیگر برداشت کرد و یا از بانک مرکزی استقراض کرد و وضعیت به گونه ای بود که نتوانست آن را جبران کند.

وی ادامه داد: بنابراین برای آنکه درآمد دولت واقعی دیده شود و قیمت حامل های انرژی به اندازه ای افزایش نیابد که فشار را بر مردم و بخش های مختلف افزایش دهد با پیشنهاد کسب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی موافقت کرد.

اسماعیلی ادامه داد: هم اکنون کمیسیون تلفیق موضوع تعیین سهم تولید ، کشاورزی و صنعت از یارانه ها را مورد بررسی قرار می دهد تا دولت را مکلف کند سهم این بخش ها را از یارانه بپردازد.

وی ابراز امیدواری کرد: عملکرد دولت در سال 91 در اجرای این قانون مانند سال گذشته نباشد که هیچ سهمی به تولید به تولید پرداخت نکرد.