الهاشمی به جای فرار در دادگاه حاضر شود/ وجود مدارک علیه معاون فراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، "محمد الصهیود" گفت : اظهارات "طارق الهاشمی" درباره دستگاه قضایی و اتهامات وی علیه نوری المالکی نخست وزیر، بی اساس و غیرواقعی است.

وی افزود: طارق الهاشمی بهتر بود که به جای فرار به منطقه کردستان عراق و سپس ترکیه و حمله به دولت از استانبول در برابر دستگاه قضایی قرار می گرفت.

این نماینده عضو ائتلاف ملی بیان کرد: الهاشمی اگر ذره ای تعقل سیاسی داشت به ترکیه نمی گریخت و با قدرت در دادگاه از خود دفاع می کرد.

الصهیود اظهار داشت : دستگاه قضایی عراق با توجه به وجود ادله درباره دخالت الهاشمی در عملیات تروریستی در این باره نقش اصلی ایفا می کند.

شایان ذکر است طارق الهاشمی پس از آن متهم به دخالت در حوادث تروریستی شد به منطقه کردستان عراق، قطر و عربستان و سپس ترکیه رفت و دیروز در سخنانی مدعی شد که جانش در خطر است و دستگاه قضایی توانایی محاکمه وی را ندارد.