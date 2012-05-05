منتخبان مجلس باید از امروز خود را خادم واقعی مردم کرمانشاه بدانند

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز مردم کرمانشاه همگام با برخی از حوزه های انتخابیه کشور، با حضور در پای صندوق های رای، حماسه 12 اسفندماه سال گذشته را کامل و تکرار کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مردم استان کرمانشاه در هر مراسم و مناسبت ملی که نقش حساسی در انقلاب اسلامی دارد، حضوری پررنگ داشته و دارند.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: حضور مردم کرمانشاه در پای صندوقها رای، حماسه ای ماندگار و دشمن شکن بود که تمام دریچه دروبین های دنیا، آنرا منعکس کرد.

وی افزود: مردم کرمانشاه بارها به اثبات رسانده اند که مردمی، مرزدار و ولایتدار هستند و با بینش سیاسی خاصی که دارند، اجازه نخواهد داد که خواسته های بدخواهان و حاسدان نظام و ملت عملی شود.

قبادی با اشاره به اینکه منتخبان مجلس در قبال مردم حوزه انتخابیه خود، وظایفی دارند، گفت: منتخبانی که از حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه به بهارستان راه پیدا کرده اند، وظایف بسیاری بر عهده دارند و نباید کار را برای خود تمام شده بدانند، بلکه باید از امروز خود را خادم واقعی مردم این استان بدانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مردم استان کرمانشاه علیرغم اینکه مردمی، انقلابی و مخلص هستند، بازهم نسبت به برخی از استانهای کشور، مشکلاتی دارند که این بی انصافی است که وکلای این مردمان نتوانند در رفع این مشکلات تلاش کنند.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: امیدوارم که انتخاب دیروز مردم شریف کرمانشاه، منشا و مبدا بسیاری از تحولات مثبت در خطه شهیدپرور استان کرمانشاه در آینده ای نزدیک باشد.