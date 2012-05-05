وکیل الدوله ها دیگر نمی توانند جولان بدهند/ پیروزی قاطع گفتمان وحدت

مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

_روایت رجانیوز از دعوای آقاتهرانی و پورمحمدی

سایت رجانیوز، با انتشار سخنرانی حجت الاسلام آقاتهرانی در همایش جوانان جبهه پایداری، در بخشی از خبر این سخنرانی به نقل از آقاتهرانی نوشت: من روی نقد مشکل و مسئله‌ای ندارم، ولی منصفانه نقد کنیم. چیزی را که نمی‌دانیم، درباره‌اش حرف نزنیم، می‌دانیم؛ همان را بگوییم. آقا! اگر این جوری بگوییم رأی می‌آورد، خب! بیاورد. ما باید تکلیف‌مدار باشیم و به وظیفه عمل کنیم. چند وقت پیش در فتنه جلسه‌‏ای با آقای پورمحمدی داشتم. گفت: «فکر می‌کنی ریشه همه این قضایا چیست؟» گفتم: «ریشه‌ همه‌‏اش دعوای 30، 35 سال پیشِ من و تو در مدرسه حقانی است. هنوز همان دعواهاست».

یادم هست در مدرسه حقانی بین طلبه‌‏ها سر دکتر شریعتی حسابی دعوا شد. یک عده می‌گفتند انقلابی است و در میان اساتید دانشگاه انقلابی‌تر از ایشان نداریم. یک عده هم می‌گفتند باید این اسلام‌شناسی را نقد کرد. الان هم همین است، فقط شکلش عوض شده. دیروز بنی‌صدر بود، پریروز یک نفر دیگر. حتی دولت نهم، دولت هشتم، عقب‌تر بروید، جلوتر بیایید، هر جا را که نگاه کنید فتنه‌های مختلفی که به وجود آمدند، همین‌طور است و لحظه به لحظه هم پیچیده‌تر می‌شوند. طبیعی هم هست، چون هر چه آدم امتحانات سخت‌تری را قبول شود، امتحان بعدی سخت‌تر و سئوالات پیچیده‌تر می‌شوند. الان باید معادله یک مجهولی حل کنیم، دفعه بعد معادله دو مجهولی خواهد شد. رهایمان که نمی‌کنند.

_ عدم راهیابی به مجلس سبب تهمت زدن به دیگران نشود

خبرگزاری رسا به نقل از آیت الله موسوی جزایری نوشت: ممکن است کاندیداها و طرفداران‌شان در این ایام زحمات زیادی کشیده باشند و در صورت عدم راهیابی به مجلس آزرده خاطر شوند، اما این مساله نباید سبب ایجاد کدورت و تهمت زدن به دیگران شود.

آیت‌الله موسوی جزایری در ادامه با بیان این که مردم استفاده از کالاهای خارجی را برای خود افتخار ندانند، ابراز داشت: کشور هایی که در برهه کنونی در جهان حرفی برای گفتن دارند نقطه شروع شان تکیه بر تولیدات و دستاوردهای ملی بوده است.

_ درباره تیترهای BBC از اصولگرایان منتقد دولت

سایت الف در یادداشتی با عنوان " درباره تیترهای BBC از اصولگرایان منتقد دولت" و با طرح این سوال که " چرا نقدهای امثال دکتر توکلی، دکتر نادران و دیگر اصولگرایان منتقد از عملکرد دولت، گاهی تیتر بی‌بی‌سی و دیگر رسانه های ضدنقلاب می‌شود و چرا این افراد برای رسانه‌های دشمن خوراک فراهم می کنند؟!" پاسخ هایی را به کاربران خود ارائه کرد.

در یکی از این پاسخ ها آمده است: مهمترین پاسخ به برادرانی که ایراد می‌گیرند که «چرا نقد امثال توکلی تیتر بی‌بی‌سی و رسانه‌های ضد انقلاب می‌شود»، این است که چرا اصولاً تیتر بی‌بی‌سی برای شما مهم است؟ آیا تیتر بی‌بی‌سی باید در عملکرد سیاسی ما و انجام تکلیف ما اثر بگذارد؟ آیا سیاستمداران ایرانی و نمایندگان مجلس برای ادای وظیفه و تکالیف‌شان باید رفتار خود را با بی بی‌سی تنظیم کنند؟

درست است که سیاستمداران ایرانی باید شدیداً مراقب باشند که مورد تشویق ضد انقلاب و دشمنان اسلام قرار نگیرند اما این که تیتر بی‌بی‌سی اینقدر برای ما مهم باشد که رفتارمان را با آن تنظیم کنیم، اشتباهی اساسی و راهبردی است و ما را در برابر بی‌بی‌سی به انفعال می‌کشاند.

ما باید تکلیف‌مان را درست تشخیص دهیم، در اجرای آن نهایت توانمان را بکار ببندیم مراقب باشیم رفتارمان به نفع دشمنان اسلام و ایران تمام نشود و مخالف نظر ولی‌فقیه هم نباشد، حالا بی‌بی‌سی و اذنابش هرچه دوست دارد بگویند. به قول حاج کاظم در آژانس شیشه‌ای: بی‌بی‌سی امنیت ملی را تعیین نمی‌کند!

_ شکارچیان سایبر و نفوذ چین و روسیه به شبکه پنتاگون

سایت خبری مشرق که به مسائل حوزه جنگ نرم و مشخصه های پیرامونی آن همیشه علاقه نشان می دهد امروز در یکی از گزارش های خود که با تیتر " شکارچیان سایبر و نفوذ چین و روسیه به شبکه پنتاگون " آن را منتشر کرد نوشت: سرتیپ "مایکل باسلا" (Michael Basla) ژنرال نیروی هوایی و معاون فرماندهی فضایی نیروی هوایی آمریکا (Air Force Space Command) روز دوشنبه به مقامات این صنعت گفت که ارتش بر روی ظرفیت‌های سایبری درست مانند هر سیستم تسلیحاتی عمده دیگری کار می‌کند.

به نوشته رویترز؛ باسلا در این باره در یک کنفرانس گفت: "ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در قابلیت‌های تهاجمی و دفاعی داشته‌ایم".

وی درمورد گروه‌های "شکارچیان سایبری" ارتش آمریکا سخن گفت و از چندین برنامه جدید نام برد که همگی جزئی از تصمیم جدید پنتاگون برای روشنگری درباره فعالیت‌هایش در زمینه جنگ سایبری و دفاع درمقابل حملات روزانه به سیستم‌های رایانه‌ای‌اش هستند.

مشرق در بخش دیگری از گزارش یاد شده همچنین تصریح کرد: "مدلین کریدون" (Madelyn Creedon) معاون وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژی جهانی گفت که سازمان ملل تلاش سایر کشورها برای نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای آمریکا و سرقت برنامه‌های گسترش تسلیحاتی این کشور را یکی از جدی‌ترین مشکلاتی می‌داند که در درازمدت با آن روبرو است.



_ وکیل الدوله ها دیگر نمی توانند جولان بدهند

سایت خبری فرارو نیز گفتگوی خود با حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز را منتشر کرده است.

در بخشی از این گفتگو می خوانیم: دبیر کل حزب سبز در ادامه درباره توفیق نسبی جبهه پایداری به خصوص در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر گفت: به هر حال این امری طبیعی است که احزاب دولت ساخته و جریاناتی که به رانت دولتی متصل هستند می‌توانند با صرف هزینه‌های بسیار توفیقاتی هر چند حداقلی را به دست آوردند و این موضوع نه اکنون بلکه پیش از این نیز به اثبات رسیده است.

وی افزود: با این حال منتخبان وابسته به جبهه پایداری باید بدانند که در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بر پاشنه سابق نخواهد چرخید و وکیل الدوله‌ها نمی‌توانند در مجلس همچون دوره هفتم و هشتم جولان بدهند و سدی پیش روی مجلس باشند.



_ شبکه الجزیره در آستانه تعطیلی

تابناک گزارش داد: شبکه الجزیره وارد بحران جدیدی شده است. این بحران در این مرحله از پاریس، مسکو، ریاض و افغانستان، این شبکه خبری قطری را تهدید می‌کند.

این سایت خبری همچنین نوشت: در همین حال، کارشناسان مسائل رسانه ای جهان عرب پیش‌بینی کرده‌اند، با توجه به افزایش موج گسترده استعفای نیروهای الجزیره، این شبکه در آینده‌ای نزدیک با کمبود شدید نیرو و یا حتی تعطیلی کامل روبه‌رو شود.

این کارشناسان رسانه‌ای بر این باورند که حتی اگر هم شبکه خبری الجزیره به طور کامل فعالیت خود را متوقف نکند، بی‌گمان با توجه به از دست دادن نیروهای حرفه‌ای خود، به شبکه‌ای ضعیف تبدیل خواهد شد.



_ پیروزی قاطع گفتمان وحدت

سایت خبری جهان امروز و پس از اعلام نهایی نتیجه دور دوم انتخابات مجلس نهم در تهران طی گزارشی از پیروزی قاطع گفتمان وحدت سخن گفت و نوشت: روشن است که جبهه متحد اصولگرایان پیروز قطعی انتخابات در جلب نظر و اعتماد مردم بوده و ملت ایران "گفتمان وحدت" را بر سایر شعارها و رویکردهای سیاسی ارجح می دانند.

به همین دلیل آنان سراغ لیست ترکیبی رفته و بصورت لیست واحد رای نداده اند. شاید اگر از ابتدا وحدت موردنظر رهبر معظم انقلاب شکل می گرفت به جای نامزدهای پیروز موردانتقاد، افراد و چهره های ولایتمداری همچون حسین فدایی، پرویز سروری، زهره الهیان یا نامزدهای کارآمد دیگر جبهه سیاسی هم بهارستانی می شدند.

در هر حال، انتظار مردم از منتخبان و حتی نامزدهای ناکام اصولگرایان، همکاری و وحدت در جهت اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و خواسته ملت بصیر ایران اسلامی است که امید می رود به دور از هرگونه تنش و چالش بی فایده محقق شود.