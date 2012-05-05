بازرسی مدیران اصفهان از اداره کل اوقاف استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران ظهر شنبه در جلسه افتتاحییه بازرسی که با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد، گفت: یقینا هدف از بازرسی مچ گیری نیست، بلکه بیان نکات ضعف با ارائه راهکار است.

حجت الاسلام حسین احمدیان افزود: موقوفات شهریار، شمیرانات، بهارستان، شهرری و بازار از جمله موقوفات مهم و سنگین در استان تهران هستند.

وی عنوان کرد: در خصوص مسائل سرمایه گذاری، ثبتی و حقوقی در تهران با مشکلات خاصی روبرو هستیم که در سایر استانها این گونه نیست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت ویژه و حساس موقوفات استان تهران گفت: بازرسی یعنی تعامل سازنده و اصل در آن مودت و محبت خانوادگی است.

حجت الاسلام حسین اژدری ادامه داد: آنطور که معصومان می فرمایند: "عیبها را آهسته تذکر دهید و قوتها را ابراز کنید"، ما نیز درصدد استفاده از تجربیات دو اداره کل در خصوص هم افزایی و برطرف کردن نواقص هستیم.

گفتنی است بازرسی برنامه نود اداره کل اوقاف و امور خیریه تهران از 16 اردیبهشت ماه به مدت پنج روز در ادارات ستادی و اجرایی توسط بازرسان اداره کل اوقاف اصفهان انجام خواهد شد.

تیم بازرسی استان اصفهان متشکل از مدیرکل، معاون اوقافی، فرهنگی، روابط عمومی، بقاع متبرکه، حراست و دو نفر از مدیران شهرستانهای اصفهان هستند.

در حقیقت، عملیات بازرسی از عملکرد اوقاف، بهره برداری از فعالیتها و تبادل تجربیات ارزشمند است.

همچنین هدف از بازرسی اجرای دقیق برنامه ها و دستورالعملهای سازمان و ایجاد الفت بین همکاران در استانهاست که تعامل مؤثر در این زمینه باعث تبادل افکار و نظریات خواهد شد و نتیجه آن تقویت محاسن و رفع عیوب احتمالی است.