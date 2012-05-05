افتتاح 3760 پروژه عمرانی در کشور/ 12 پروژه در کردستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خراسانی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه خانه بهداشت روستاهای نزاز و وصی سفلی از توابع شهرستان سنندج اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی کشور به دنبال رسیدن به اهداف خود و محرومیت زدایی از مناطق محروم سال گذشته سه هزار و 760 پروژه عمرانی را به بهره برداری رساند.

وی به طرح های سال گذشته اشاره کرد و افزود: مدرسه سازی، ساخت مسجد، ساخت خانه محرومین، احداث خانه های بهداشت، آبرسانی و ... از جمله پروژه هایی است که در سال 90 افتتاح شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: 12 هزار مدرسه طی سال گذشته از طرف آموزش و پرورش در اختیار بسیج سازندگی قرار گرفت که با مشارکت هزار و 700 دانش آموز تعمیر و بازسازی شدند.

خراسانی یادآور شد: اعزام 9 هزار تیم پزشکی و دو هزار و 900 گروه جهادی به مناطق محروم در راستای خدمت رسانی به روستاییان به مناطق مختلف کشور از دیگر برنامه های بسیج سازندگی بود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری کلاس های جبرانی و تقویتی برای دانش آموزان روستایی گفت: سال گذشته 18 هزار و 400 کلاس درس تقویتی برای دانش آموزان روستاهای سراسر کشور برگزار شد که جمعا بیش از 350 هزار نفر ساعت در این کلاس ها آموزش دیدند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: همچنین در راستای یادگیری مهارت های شغلی و ایجاد زمینه برای اشتغال جوانان در آینده در سال 90 بیش از 50 هزار نفر در دورترین ماطق کشور توسط گروه های آموزشی سیار از 50 هزار ساعت نفر آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار شدند.

خراسانی در ادامه به برنامه های سال 91 بسیج سازندگی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سال 91 سال تحول، کیفیت بخشی و خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم کشور است و باید مسئولان و جهادگران بیش از گذشته در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال جاری با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است بیش از هزار نفر در طرح های مرمت و بازسازی مساجد کشور فعالیت داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در ادامه به افتتاح همزمان 12 پروژه خانه بهداشت در استان کردستان اشاره کرد و گفت: بسیج سازندگی در راستای خدمت رسانی و رسالت خود به مناسبت روز تاسیس بسیج سازندگی 12 خانه بهداشت را در روستاهای استان افتتاح و تا پایان خرداد ماه نیز 13 پروژه دیگر را به بهره برداری می رساند.

خراسانی افزود: 13 پروژه باقیانده در حال حاضر بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و پیش بینی می شود با همتی که جهادگران بسیجی برای خدمت رسانی به مناطق محروم دارند تا پایان خرداد ماه سال جاری به اتمام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت های بسیج سازندگی اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، کمک به دولت در سازندگی مناطق محروم و کمک به دولت در ورود جوانان به شغل های مناسب سه اولویت مهم بسیج سازندگی کشور است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به محور فعالیت و برنامه ریزی این سازمان، ادامه داد: محور اول بهسازی و زیباسازی مدارس شامل مرمت و زیباسازی، ترمیم میز و صندلی و پرده و ... است.

خراسانی یادآور شد: محور دوم فعالیت های بسیج سازندگی حوزه عمران است و ساخت مدارس روستایی، خانه نیازمندان از طریق کمیته حضرت امام (ره)، مرمت و ساخت منازل محرومان و ایجاد خانه های بهداشت در قالب ساختمان های کوچک برای مردم در مناطق محروم از فعالیت های این محور است.

وی در ادامه عرصه منابع طبیعی و آبخیزداری را محور سوم فعالیت های این سازمان عنوان کرد و گفت: این عرصه یک عرصه بین المللی است و رشد یک جامعه را به دنبال دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خدمت رسانی و محرومیت زدایی را از دیگر محورهای فعالیت بسیج سازندگی دانست و خواستار همکاری و حمایت مسئولان از پروژه ها و طرح های در دست اجرای این سازمان شد.

خانه های بهداشت روستاهای نزاز و صفی سفلی به صورت نمادین با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، استاندار کردستان، فرماندار سنندج، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.