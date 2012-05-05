181 هزار دانش آموز و فرهنگی مازنی حافظ قرآن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه شورای قرآن مازندران اظهار داشت:‌ ساماندهی توام با برنامه‌ ریزی دقیق و مدون برای برگزاری جشنواره و نمایشگاه قرآنی در استان ضروری است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، افزایش سهمیه حافظان قرآنی مدارس از 20 به 40 درصد را یک حرکت درخور تحسین دانست و افزود: ‌181 هزار نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان مازندران حافظ قرآن می‌شوند.



ابراهیمی، شناسایی نیروهای قرآنی و استفاده از شیوه‌های جدید و کارآمد را ضروری دانست و خواهان تلفیق توانمندی‌های سنتی و مدرن فعالان قرآنی در این حوزه شد.



وی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده از طرف شورای قرآن استان، برنامه‌ درس‌هایی از قرآن حجت‌الاسلام قرائتی در اردیبهشت امسال در مازندران ضبط و در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شود.



ابراهیمی خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرانی در میان اقشار جامعه اعم از مدیران، نخبگان، فرهیختگان، جوانان، هنرمندان و عامه مردم تاثیرگذار باشد.



نائب رئیس شورای قرآنی مازندران، بهره‌ گیری حداکثری از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه را در توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی خواستار شد و افزود:‌ شناسایی، معرفی و گرامیداشت قاریان، مفسران، تولیدکنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار فرهنگی، ادبی و هنری مرتبط با قرآن باید در دستور کار شورای قرآن مازندران باشد.



ابراهیمی با تاکید بر ایجاد گفتمان قرآنی در سطوح استانی و ملی، بیان داشت: ارتباط ناگسستنی بین قرآنیان و هنرمندان متعهد با اخلاص در جامعه اسلامی باید فراهم شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، یادآور شد: به منظور توزیع عادلانه فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی با توجه به استعدادعا و اقتضائات استان، مازندران آمادگی برگزاری مسابقات سراسری قرآن را دارد.



وی گسترش ظرفیت گفت‌وگو، مباحثه و مناظره بر اساس اندیشه‌های ناب قرآنی و گفتمان‌ سازی در این زمینه را متذکر شد و از رسانه‌ها خواست با الهام از تعالیم قرآن کریم در این بخش تاثیرگذار باشند.



نائب رئیس شورای قرآنی مازندران از شهرداران استان خواست با تخصیص نیم درصد اعتبارات فرهنگی و سیاست‌ های ماده 16 قانون شهرداریها نسبت به فعالیتهای قرآنی اهتمام کنند.



ابراهیمی، دستگاههای استان را موظف کرد با برنامه‌ریزی خاص نسبت به برگزاری جلسات درس‌هایی از قرآن که در مازندران ضبط می‌شود همکاری کنند.



رئیس ستاد اجرایی قرآن در مازندران، آمادگی استان را برای برگزاری این جلسات اعلام کرد.