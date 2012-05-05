16 پروژه آموزشی در نیشابور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدیوسف سپهریراد قبل از ظهر شنبه در جشنواره خیران مدرسهساز نیشابور در خانه معلم شماره 3 این شهر، اظهار کرد: این پروژه های آموزشی در سال جاری با کمک دولت و خیران احداث می شود.
وی با بیان این مطلب که نقل و انتقالات دانشآموزان از مدارس تخریبی بر آموزش و پرورش فشار آورده، گفت: سال دیگر همه ما شاهد ساخت مدارس جدید با کیفیت مطلوب هستیم.
وی به روند مدرسهسازی خیر نیکاندیش مهندس عبدالرضا وکیلی از سال 74 تا 79 اشاره و اضافه کرد: ایشان 21 مدرسه ساخته و 9 مدرسه دیگر را در حال ساخت دارد.
سپهریراد یادآور شد: به دنبال مشارکت خانواده مرحوم دکتر مسیحآبادی در پژوهش سرای دانشآموزی نیشابور نام این پژوهش سرا به نام این جوان فقید دانش پژوه نیشابوری تغییر یافت.
دبیر اجرایی مجمع خیران مدرسهساز نیشابور در این جلسه، گفت: تاریخ موقوفات نیشابور از مشارکت فعال اهالی این مهد علم و ادب، در بحث ساخت مدارس حکایتها دارد.
دکتر ظهیر مظلومینژاد افزود: به غیر از مدارس افتتاح شده وکیلی در سال گذشته، مدرسه روستای میرآباد توسط خیر مدرسهساز سردار یعقوبی و مدرسه روستای رحمتآباد چمبران با اعتبار دولتی به بهرهبرداری رسید.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز گفت: هر جا که نیاز دولتها بود خیران به کمک دولت آمدند و در موضوع دانشآموزی فضاهای متعددی ساخته شد.
محمد حسین علیزاده با بیان اینکه 712 کلاس درس توسط مهندس وکیلی با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان ساخته شده یادآور شد: مقررات دست و پاگیر اداری مانع اختصاص اعتبارات دولتی در موقع انتظارات خیران میشود اما در هر صورت تعهدات خود را در این راستا به انجام میرسانیم.
همچنین در مراسم خیر نیکاندیش عبدالرضا وکیلی گفت: ظرف دو سال اخیر تاخیرهایی در مشارکت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی داشتیم که باید به کمک مدیران نیشابور بیایند.
وی تصریح کرد: اگر ادارهکل نوسازی مدارس استان به تعهدات خود عمل نکند من نیز نمیتوانم به تنهایی بار ساخت این مدارس را به دوش بکشم.
وی اظهار امیدواری کرد در باقی عمر خود با هدف تامین امنیت فضای تحصیلی و بعد زیباسازی فضای مدارس، فعالیت بیشتری داشته باشد.
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