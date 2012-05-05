راه اندازی سامانه جامع مشترکان آب و فاضلاب شهری سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان، هدف از اجرای سامانه جامع مشترکان این شرکت را ارتقای سطح خدمات دهی هر چه بیشتر به مشترکان و اجرای اهداف طرح تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و غیر حضوری کردن مردم و ارائه خدمات عنوان کرد.

وی فروش انشعاب آب و فاضلاب، فروش آب، خدمات پس از فروش و حسابداری مشترکان را از ویژگی های این سامانه برشمرد و گفت: این سامانه قابل استفاده از طریق شبکه و اینترنت، امکان تولید گزارش متنوع با الگوی مختلف در نرم افزار، تجمیع اطلاعات استانی و امکان خدمات دهی به مشترکین از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بدون مراجعه به شرکت است.

محسنی با اشاره به استفاده نامحدود کاربران به طور همزمان و همچنین کاربران دفاتر پیشخوان دولت جهت انجام خدمات دهی به شهروندان و امکان نصب سامانه در تمام شهرهای تابعه اظهار داشت: امکان ثبت و اصلاح کلیه اطلاعات پایه و فرمول های محاسباتی در این سامانه وجود دارد و از امنیت بالای اطلاعات و تعیین دسترسی برای کلیه کاربران و قسمتها برخودار است.

