سفر رهبری به کردستان باعث ایجاد وحدت و همدلی در استان شد

حجت الاسلام علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر همدلی و اتحاد مردم کردستان را مرهون سفر مقام معظم رهبری به این استان عنوان کرد و افزود: کردستان این امنیت و پیشرفت خود را مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری فرزانه و مدبر می داند و این مسئله با سفر معظم له به این استان مشهود و متبلور شد.

وی افزود: استان کردستان از لحاظ موقیعت جغرافیایی در منطقه استانی حساس و مورد توجه دشمنان این مرز و بوم است و به همین دلیل دشمنان این مرز و بوم برای تفرقه افکنی و از بین بردن اتحاد از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند و دست به هر کاری می زنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه گفت: سفر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به این استان موجب دلگرمی و اتحاد هر چه فزون تر در میان تمامی آحاد مردم شد و بار دیگر بسان همیشه کمر دشمنان نگون بخت این انقلاب را شکست.

وی با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم استان کردستان در تمامی عرصه ها مانند حماسه 9 دی و حضوری حماسی در انتخابات که به خوبی از اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان میهن دفاع کردند و همیشه پشتیبان ولایت فقیه بوده اند، اظهار داشت: ما حصل این پشتیبانی از ولایت و همچنین لطف رهبر انقلاب به مردم منطقه موجب اتحادی دشمن شکن شده است.

حجت الاسلام رستمی در پایان بیان کرد: امروزه شاهد این پیامد ها در میان آحاد ملت مسلمان هستیم و اتحاد مردم کردستان پس از سفر مقام معظم رهبری به این استان به وضوح مشهود و فزون تر شده است و انتظار می رود که این روند امیدوار کننده همچنان ادامه داشته باشد.