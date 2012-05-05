دستگیری عامل شهادت محافظ رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی راد در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سرباز در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند شرور و قاتل فراری معروف به "هیپتان. الف" را دستگیر کنند. به دنبال دستگیری این شرور فراری که پس از یک نزاع و درگیری مسلحانه شناسایی و دستگیر شد، راز چندین فقره سرقت مسلحانه و راهبندی در سطح شهرستان سرباز کشف شد.

وی ادامه داد: این شرور مسلح در ادامه اعترافات خود گفت: در سال 84 13 در منطقه عمومی سرباز به سمت تیم حفاظت ریاست جمهوری که به این استان سفر کرده بودند، تیراندازی کردم که این عمل منجر به شهادت یکی از محافظان رئیس جمهور شد .

متهم جهت بررسی و تحقیقات بیشتر با هماهنگی مقامات قضایی در اختیار پلیس است.