اجرای رایگان طرح جامع مشاوره دینی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر شنبه در نشست بررسی طرح جامع مشاوره دینی در مشهد ارائه خدمات مشاوره ای با آموزه های دینی و اسلامی را ضروری خواند و اظهار کرد: گفت: طرح جامع مشاوره دینی که به صورت آزمایشی در این استان اجرا می شود خدمات مشاوره ای را با ادبیات مذهبی در زمینه های تربیتی، رفتاری، اخلاقی و روانی به شکل رایگان به مردم منتقل می کند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از دانش آموخته های دانشگاهی برخوردار از فرهنگ اسلامی اند اما آموزه های اسلامی در بطن فرآیند مشاوره ای آنها نیست که طرح مشاوره دینی سبب می شود دانشگاهیان، مبلغان، ائمه جماعات و نخبگان متکی به آموزه های اسلامی با مهارت ها و توانمندی های مشاوره دینی آشنا شوند.

وی یادآور شد: این طرح در درازمدت می تواند به تولید در عرصه مشاوره دینی و گرایش نهضت نرم افزار در زمینه مشاوره دینی بیانجامد.

مرویان با بیان این مطلب که در استان ده هزار و 50 مشاوره وجود دارد، عنوان کرد: مشاوران باید فرهنگ دینی که خود با آن مانوس هستند را گسترش دهند چرا که امروز در متن مشاوره های ما آموزه های دینی جایی ندارند.

وی تاکید کرد: پیش بینی این است که تبلیغات اسلامی با وجود 5 هزار مبلغ مستقر و هجرت می تواند نزدیک به 20 درصد از این افراد را به مشاوران دینی نیمه حرفه ای تبدیل کند.

وی تاکید کرد: یکی از امتیازات تبلیغات اسلامی نیروهای متکی به آموزه های اسلامی است که در قالب مبلغان، ائمه جماعات و نخبگان در زمینه مسئله های اجتماعی با مردم ارتباط دارند

وی ادامه داد: مردم به طور طبیعی مسائل خودشان را با روحانیون در میان می گذارند و ماموریت مبلغان این است که این ارتباط را با انتقال آموزه های دینی حفظ کنند.

وی با بیان اینکه زندگی ماشینی امروز افراد را دچار بحران های روحی، روانی، اخلاقی، تربیتی و رفتاری فراوانی کرده، تصریح کرد: در جوامع مختلف خدمات مشاوره ای در راستای رسیدگی به مسائل افراد ایجاد شده تا کاهش آسیب ها را به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در حال حاضر محصول دانشگاه ها در عرصه مشاوره ای هست به یک خدمت لوکس و شیک تبدیل شده، گفت: امروز 90 درصد افرادی که به مشاوره نیاز دارند از این خدمت بی بهره اند و این امر ناشی از هزینه ها و همه گیر نشدن مشاوره است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در زمینه مشاوره باید از متون دینی و اساتید این حوزه استفاده کرد.