اعتماد مردم به روحانیت عامل پیروزی 90 درصدی جبهه متحد در انتخابات شد

سید رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات، رعایت مرزهای اخلاقی با تاکید بر کرامت انسان ها در تبلیغات، تقویت بصیرت سیاسی جامعه ، وفاداری به قانون و احترام به رای مردم را مهمترین راهبرد های جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه مردم از روحانیت سابقه خوبی در حافظه تاریخی خود دارند ادامه داد: اعتماد مردم به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم زمینه ساز پیروزی جبهه متحد اصولگرایان در مرحله اول و دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

وی با تاکید بر اینکه روحانیت همواره به دنبال وحدت اصولگرایان بوده است، تصریح کرد: جامعتین همواره تلاش می کند احزاب و گروه هایی که گفتمانشان به اصول انقلاب نزدیک تر است زیر چتر خود قرار دهد در انتخابات آینده نیز جامعتین این کارکرد را خواهد داشت.

تقوی در پایان تصریح کرد: وحدت اصولگرایان امر ارزشمندی است و جامعتین همواره تلاش می کند که اصولگرایان باوجود اختلاف نظرها راه وحدت را بپیمایند.