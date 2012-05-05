ساخت اردوگاه راهیان نور مازندران دز خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور در ساری افزوذ: دفاع مقدس با فرهنگ اهل بیت عجین بوده و باید در زنده نگه داشتن این فرهنگ بکوشیم.

وی با اشاره به اینکه آثار امام راحل ریشه در عبودیت و بندگی دارند، افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس باید این آثار را محافظت کند.

استاندار مازندران گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در گمنامی از آثار دفاع مقدس حفاظت می کند و یکی از این رسالتهای این بنیاد حفظ خاطرات دفاع مقدس و سبز کردن آن در دل نسل جدید است.

وی، کاروانهای راهیان نور را یکی از دستاوردهای دفاع مقدس دانست و گفت: مازندران از حیث اعزام حمعیت جوان به اردوهای راهیان نور رتبه نخست کشور را دارد.

طاهایی، از ساخت اردوگاه راهیان نور برای زائران مازندرانی در مناطق عملیاتی جنوب کشور در حوزستان خبر داد و گفت: این اردوگاه در اندیمشک با صرف 1.5 میلیارد تومان اعتبار در حال احداث است.

استاندار مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید مازندران، افزود: سرداران شهید استان کلیدواژه های ادبیات عرفانی امروز جامعه بوده که باید برای مردم شناسانده و معرفی شوند.

مازندران در دوران دفاع مقدس بیش از 10 هزار شهید تقدیم اسلام کرده است.