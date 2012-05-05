سال گذشته هزار و 864 حادثه در سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست

رسول راشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این حوادث در بخش های زلزله، سیل، آتش سوزی و غیره به وقوع پیوسته است.

وی گفت: بر اساس آمار جمعیت هلال احمر طی سال گذشته، زلزله دو مورد، سیل 61 مورد، آتش سوزی هزار و 41 مورد و 760 مورد نیز در بخش سایر حوادث به وقوع پیوسته است.

وی افزود: طی بررسی های صورت گرفته بر اثر این حوادث به هزار و 728 خانوار آسیب وارد شد که بخش آتش سوزی با 804 خانوار بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: با وقوع این حوادث در مجموع 134 نفر جان خود را از دست داده اند که به تفکیک شامل یک نفر در سیل، 11 نفر در آتش سوزی و 122 نفر در سایر حوادث هستند.

وی گفت: همچنین بر اثر این حوادث 510 نفر مجروح شدند که با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: به هزار و 450 واحد مسکونی و 57 بنای عمومی نیز با وقوع این حوادث آسیب وارد شد.

راشکی اظهار داشت: خدمات امدادی به حادثه دیدگان در سال 90 طی هزار و 865 عملیات امدادی با بکارگیری تجهیزاتی از قبیل آمبولانس، لجن کش، موتور پمپ، موتور برق، زنده یاب، ست نجات و سایر دستگاه ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش ارزنده امدادگران گفت: داشتن روحیه جهادی و انسان دوستی از مهمترین ویژگی های امدادگران در سازمان بزرگ و مردمی جمعیت هلال احمر است.

وی داشتن صداقت در عمل و گفتار، از خودگذشتگی و خدمت بدون ریا به نیازمندان واقعی را از خصوصیات یک انسان مومن و خدایی دانست و افزود: کسانی که اینگونه وارد عرصه ها می شوند بدون شک با خدا معامله کرده و پاداش خود را در دنیا و آخرت خواهند گرفت.

وی افزود: 18 تا 24 اردیبهشت ماه به عنوان هفته هلال احمر نامگذاری شده، به این امید که با رعایت اصول هفتگانه تعریف شده از سوی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر و اجرای مفاد حقوق بین المللی بشر دوستانه از سوی کشورهای مختلف به برقراری صلح و آرامش در جهان کمکی شده باشد.