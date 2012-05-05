منزلت و مقام معلم در جامعه رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استانی، کشوری و منطقه ای، افزود: تعلیم و تعلم دامنه اش به وسعت ابعاد وجودی خود انسان است و علم هرگز تمام نمی شود و یک جا بند نمی آید.

وی ادامه داد: ابعاد وجودی انسان گسترده است بنابراین بستر خدمت معلم به همان اندازه گسترده است و در این راستا سخن گفتن در ارتباط با مقام معلم بسیار سخت است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، تاکید کرد: مقام معظم رهبری هر سال یک بار معلمین نمونه را جمع می کند و محور و خطوط کلی کار و نقشه راه را ترسیم می کند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: یکی از محورهای اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری منزلت مقام معلم است چرا که منزلت معلم در باورها و اعتقادات جایگاه ویژه ای دارد.

وی گفت: افراد جامعه را معلمین تربیت می کنند و تشکیل دهندگان جامعه معلمان هستند بنابراین باید منزلت معلم در جامعه حفظ شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان یادآور شد: معلم نباید ارزش کاری خود را با فیش حقوقی مقایسه کند چرا که خود ضرر کرده است.

حجت الاسلام خاتمی گفت: دانشمندان امروز کشور جوانان و دانش آموزان بعد از انقلاب و تربیت شدگان معلمان بعد از انقلاب هستند بنابران باید این تربیت درست باز هم ادامه پیدا کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه معلمی که ارزش کارش را با فیش حقوقی اش می سنجد ضرر کرده است، گفت: 36 هزار شهدی دانش آموز در دوران جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب شد که بیانگر جایگاه و نقش خطیر معلم در تربیت و انسان سازی است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه نگاه معلم باید در کنار علم آموزی توام با تربیت اسلامی و انسان سازی باشد، ادامه داد: تقدیر و تشکر از مقام معلم وظیفه تک تک ماست چون همه ما روزی در مکتب معلم بودیم.

در این مراسم از کتاب ریاضی دوره انتقال سواد آموزی استان که توسط گروه تالیف سوادآموزی استان تالیف شده بود، رونمایی شد.