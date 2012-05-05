پیشرفت جامعه مستلزم معلم و متعلم بودن همه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر شنبه در همایش بزرگ فرهنگیان بخش بردخون اظهار داشت: معلم کسی است که ایمان را با لوح جان ثبت میکند و اندیشههای ژرف انسانی را در ضمیر پاک انسان می پاشد و جامعهای بر مبنای مهر و محبت و عاطفه بنا میکند.
فرماندار دیر ادامه داد: کسانی که سالها در کسوت معلمی گرد و خاک تخته را خوردهاند با عشق وارد این عرصه شده اند زیرا واژه عشق همساز معلم است و مادیات در این عرصه جایی ندارد و شأن و منزلت انسانی و جامعه بشری وابسته به هنر معلمی است و جامعه را به سویی میبرند که انسان تربیت کنند.
بحرانی اضافه کرد: ارج و جایگاه معلم را جز خدا و معلم نمیداند و هیچ انتظاری در این زمینه نیست زیرا معلمی مخصوص خدا و انبیا و اولیاء راستین است.
وی در ادامه گفت: اگر میخواهیم جامعهای رو به رشد داشته باشیم باید همه معلم و متعلم باشیم ، معلم پیام رسان شهدا شود که این خواسته بحق جامعه است.
این مقام مسئول یادآور شد: بزرگان کشور علم خود را مدیون معلمان هستند که در این عرصه بوده اند و چشم انداز آینده را معلمان ترسیم می کنند و برپایی جامعه آرمانی همراه با فضیلت های انسانی وعلم و دانش ممکن است پس ابتدا ارزشها را ترسیم کنیم و بعد به دنبال گسترش علم و دانش باشیم تا هر یک بالی برای پرواز به آسمانها شوند.
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