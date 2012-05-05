200 کیلومتر از جاده های استان قزوین بر اثر سیل خسارت دید

کیومرث فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براثر بارش باران و وقوع سیل، جاده های استان در مناطق مختلف از جمله الموت و قزوین، رشت دچار شکستگی، آب شستگی و رسوب گذاری شده است.



معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین همچنین با اشاره به دیگر خسارات وارده اظهارداشت: بر اثر رانش زمین و ریزش کوه در برخی مناطق از جمله جاده روستای اندج به کندانسر در منطقفه الموت دچار تخریب جدی شده است.



فرجی با اشاره به آب گرفتگی زیرگذرها و رسوب گذاری سیل در جاده ها تصریح کرد: بر اثر رسوبات به جای مانده از بارش شدید باران وسیلاب ۶۰ دهانه پل یک تا شش متری در منطقه الموت آسیب دیده است.



وی همچنین به اعزام ۲۵۰ نیروی راهدار با استفاده از۱۳۰ دستگاه ماشین آلات برای بازگشایی جاده ها به مناطق مختلف استان اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه بر اثر این بارش ها یک دستگاه لودر اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که برای ریزش برداری به جاده قزوین ، بهرام آباد اعزام شده بود به دره سقوط کرد که بر اثر آن راننده این دستگاه مصدوم شد و کارگر همراه آن هم جان باخت کرد.



معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین با بیان اینکه ۱۸۰ کیلومتر از جاده های خسارت دیده استان در این حادثه در منطقه الموت بوده است تصریح کرد: تاکنون راه ارتباطی۹۰ روستا که بر اثر رسوب گذاری سیل مسدود شده بود بازگشایی اولیه شده و تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی کامل و لایروبی جاده ها ادامه دارد.