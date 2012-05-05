به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر با اشاره به شرایط دیدار تیمش در بازی رفت اظهار داشت: بازی رفت بین دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید اما آن بازی در شرایطی بود که هر دو تیم وسط جدول بودند و دو تیم آنچنان در کورس قهرمانی نبودند.



وی با بیان اینکه سپاهان در صورت پیروزی مقابل ذوب‌آهن قهرمانی خود را قطعی می‌کند، تصریح کرد: شرایط در حال حاضر عوض شده و ما می‌توانیم با شرایط کنونی قهرمان شویم بنابراین همه بازیکنان درون زمین هستند و بیرون زمین کیفیت خوبی از خودشان نشان می‌دهند و مطمئن باشید برای پیروزی بازی خواهیم کرد.



سرمربی تیم سپاهان با بیان اینکه شرایط تیم سپاهان در حال حاضر مطلوب است، گفت: بعد از بازی النصر به تیم استراحت دادم و در روزهای بعدی مسائل تاکتیکی را کردیم امروز هم آنالیز نهایی انجام می‌دهیم و برای دیدار با ذوب‌آهن آماده می‌شویم.



وی گفت: اگرچه شایعاتی پیرامون تبانی بین سپاهان و ذوب‌آهن شنیده می‌شود اما این مسئله اصلا صحیح نیست زیرا همیشه در دوئلی که در یک شهر بین دو تیم اتفاق می‌افتد، تیم‌ها بهترین عملکرد خود را به نمایش می‌گذارند.



کرانچار گفت: در مسابقه فردای دو تیم کاری به تیم حریف ندارم و حتی انتظار من از تیم حریف یک ذوب‌آهن خوب و قدرتمند است و امیدوارم ذوب‌آهن با همه توانش به میدان بیاید.



وی پیرامون اظهارات اخیر مدیرعامل باشگاه استقلال پیرامون پیروزی ذوبی‌ها در این مسابقه و پاداش به آنها ادامه داد: حتی اگر ذوب‌آهن در این مسابقه پیروز شود، به فتح‌الله زاده کمکی نمی‌شود چون تیم او 5 امتیاز عقب‌تر از ما است و حتی در صورت شکست هم می‌توانیم به قهرمانی باز گردیم.



سرمربی سپاهان در مورد اینکه آیا رحمان احمدی از سپاهان جدا می‌شود، گفت: رحمان احمدی بهترین گلر ایران است و طبیعی است که به او پیشنهادات بسیاری شود و حق طبیعی اوست که به پیشنهاداتش فکر کند اما اطلاعی از حرف‌هایی که او می‌زند، ندارم.