15 عنوان کتاب در بسته پیشنهادی مجمع ناشران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بستههای پیشنهادی کتاب در موضوعات مختلف با نظارت و بررسی کارشناسان مجمع ناشران انقلاب اسلامی گردآوری شده و در غرفه این مجمع در حال توزیع است.
این بستهها عبارتند از: دستچینی از بهترین رمانهای ایرانی در دو نسخه، 14 گام برای شروع کتابخوانی در دو نسخه، سیر و سلوک، غربشناسی توصیفی، درباره خون خدا، پیامبر اعظم (ص)، کلام بزرگان، سبک زندگی اخلاقی، شعر آیینی، شعر ایرانی، ولایت فقیه، جنگی که هست و ...
غرفه ناشران انقلاب اسلامی روبهروی راهروی شماره 8 واقع است.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 23 اردیبهشت پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
نظر شما