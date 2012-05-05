  1. فرهنگ و ادب
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

تماشاخانه کتاب در گام 25/

15 عنوان کتاب در بسته پیشنهادی مجمع ناشران انقلاب اسلامی

15 عنوان کتاب در بسته پیشنهادی مجمع ناشران انقلاب اسلامی

بسته‌های پیشنهادی کتاب و راهنمای خرید بهترین‌های کتاب در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی در حال توزیع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته‌های پیشنهادی کتاب در موضوعات مختلف با نظارت و بررسی کارشناسان مجمع ناشران انقلاب اسلامی گردآوری شده و در غرفه این مجمع در حال توزیع است.

این بسته‌ها عبارتند از: دستچینی از بهترین رمان‌های ایرانی در دو نسخه، 14 گام برای شروع کتابخوانی در دو نسخه، سیر و سلوک، غرب‌شناسی توصیفی، درباره خون خدا، پیامبر اعظم (ص)، کلام بزرگان، سبک زندگی اخلاقی، شعر آیینی، شعر ایرانی، ولایت فقیه، جنگی که هست و ...

غرفه ناشران انقلاب اسلامی روبه‌روی راهروی شماره 8 واقع است.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 23 اردیبهشت پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 1594304

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