محور سوادکوه مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور انجام عملیات رها سازی سنگهای معلق در چند نقطه در محور سوادکوه، این محور در روزهای یکشنبه و دوشنبه بین ساعت هشت صبح الی ۱۶ عصر مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محور رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت کلیه نکات ایمنی و با احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.



مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن ۱۴۱(گویا ) و ۲۲۲۲۳۲۰ شبانه روزی و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافران و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.

مازندران از طریق سه محور شریانی هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.