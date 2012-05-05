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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

از فردا/

محور سوادکوه مسدود می شود

محور سوادکوه مسدود می شود

ساری - خبرگزاری مهر: محور سوادکوه در استان مازندران از صبح فردا به مدت دو روز مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور انجام عملیات رها سازی سنگهای معلق در چند نقطه در محور سوادکوه، این محور در روزهای یکشنبه و دوشنبه بین ساعت هشت صبح الی ۱۶ عصر مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محور رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت کلیه نکات ایمنی و با احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن ۱۴۱(گویا ) و ۲۲۲۲۳۲۰ شبانه روزی و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافران و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.

مازندران از طریق سه محور شریانی هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.

کد مطلب 1594305

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