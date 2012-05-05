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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

ایزدبین در گفتگو با مهر:

برخی رسالتهای شوراهای اسلامی کرج مغفول مانده است

برخی رسالتهای شوراهای اسلامی کرج مغفول مانده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی محمدشهر کرج گفت: لازم است همه رسالتهای ذاتی شوراهای اسلامی در شهرستان کرج مد نظر اعضا قرار گیرد و در حال حاضر برخی از رسالتهای شوراهای اسلامی کرج مغفول مانده است.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایف شوراها افزود: شوراها طبق رسالتهایی که برای آنها تعریف شده، وظایف مختلفی دارند و نباید تنها به امور شهرداری ها توجه کنند.

رئیس شورای اسلامی محمدشهر ادامه داد: نباید تصور کنیم که همه وظایف شوراها باید معطوف امور شهرداری شود بلکه لازم است سایر بخشها و وظایف شوراها را نیز مد نظر قرار دهیم و برای تحقق همه این وظایف تلاش کنیم.

این مسئول گفت: در بسیاری از موارد، فقط به مسائل شهرداری ها توجه کرده ایم و از بقیه وظایف و رسالتها غافل شده ایم که این امر بسیار مطلوب است و باید از تداوم آن جلوگیری شود.

رئیس شورای اسلامی محمدشهر افزود: شوراها در بسیاری از زمینه ها و جوانب، مسئولیت به عهده دارند و صرف توجه به یک زمینه و غافل شدن از زمینه های دیگر موجب افزایش مشکلات خواهد شد.

ایزدبین ادامه داد: شوراها باید در زمینه ها و اموری که برای آنها در نظر گرفته شده، وارد عمل شوند و برنامه ریزی برای پیگیری امور و تحقق اهداف داشته باشند که این امر، اهمیت فراوانی دارد.

کد مطلب 1594308

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