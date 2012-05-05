کاهش 14 درصدی تلفات حوادث رانندگی جاده های مازندران در سال 90

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور ما حمل و نقل زمینی به عنوان وجه غالب ارتباط تمامی نقاط جمعیتی، بنادر و مبادی ورودی و خروجی کشور را با یکدیگر برقرار ساخته است.

وی اظهار داشت: از طرفی تعداد خودروها، حجم تردد و جابجایی بار و مسافر در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی تلفات حوادث رانندگی در سطح محورهای این استان درسال ۹۰ نسبت به مشابه سال ۸۹ افزود: می توان با بکار گیری تمهیدات مهندسی کنترل و نظارت، تبلیغات کافی، اطلاع رسانی عمومی، آموزش فراگیر، راهنمایی و ارشاد و تادیب خاطیان گامی به سوی ارتقا و اعتلای فرهنگ ایمنی و به تبع آن کاهش سوانح رانندگی برداریم.

اسد تصریح کرد: تعداد و شدت تصادفات، آمار مرگ و میر و جراحات ناشی از سوانح جاده ای در کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد که این موضوع با توجه به خسارات جانی و مالی هنگفتی که از این ناحیه به پیکره جامعه تحمیل می شود ایجاد عزمی ملی توسط تمامی عوامل دست اندرکار را طلب می کند.



مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به نقش پلیس و حضور پر رنگ تر در محورهای استان برای کاهش تصادفات یادآور شد: افزایش تجهیزات پلیس، دوربین های کنترل سرعت و حضور گسترده و به هنگام در سطح راهها و حذف بریدگی های غیر استاندارد، ایجاد دوربرگردان های استاندارد، طرح آرام سازی ترافیک و بهره گیری از توان همه دستگاه های مرتبط با امداد و نجات جاده ای می توان در جهت افزایش ایمنی و کاهش سوانح جاده ای گام های مثبتی برداشت.