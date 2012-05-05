اعمال تعرفه پسماند در کرج مشکلات در خصوص ساماندهی زباله را کاهش می دهد

همایون رضا مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعمال تعرفه پسماند کمک می کند تا از مشکلات مربوط به حوزه پسماند و ساماندهی وضعیت زباله کاسته شود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول ادامه داد: یکی از موارد و راهکارهایی که می تواند در ساماندهی پسماند در کرج تاثیرات مطلوب و قابل توجه داشته باشد، تعرفه پسماند است و این امر باید مد نظر دستگاه ها و بخشهای ذیربط قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند کرج گفت: البته اعمال تعرفه پسماند در کرج تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و این امر، دلایلی نیز داشته است.

با هدف جلوگیری از ایجاد نارضایتی، اعمال تعرفه پسماند چندان دنبال نشد

مدنی افزود: به عنوان مثال، شوراها با هدف جلوگیری از ایجاد نارضایتی در میان شهروندان، مسئله اعمال تعرفه پسماند را چندان دنبال نکرده اند ضمن اینکه اعمال تعرفه یادشده اگر به درستی صورت گیرد، تاثیرات مطلوبی برجای می گذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند کرج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص لزوم و ضرورت اعمال تعرفه پسماند ادامه داد: اگر فرد بداند که باید هزینه ای بابت پسماند پرداخت کند، مدیریت بیشتری روی تولید پسماند و زباله خواه داشت.