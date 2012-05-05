طرح های بسیج سازندگی امید محرومان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر شنبه در جلسه طرح هجرت 3 بسیج سازندگی در سالن شهدای دولت استانداری البرز در کرج اظهار داشت: بسیج سازندگی به تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شد و به ایفای ماموریت در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی می پردازد.



وی گفت: اجرای طرحهای بسیج سازندگی از جمله طرح هجرت 3 که با هدف محرومیت زدایی مطرح شده است، موجب افزایش امید به زندگی در میان محرمان می شود.



رجبی طرح هجرت 3 را یک کار موفق در زمینه جهاد سازندگی با محوریت تفکر بسیجی دانست و اضافه کرد: بسیج سازندگی در قالب طرح هایی همچون طرح هجرت با حضور در مناطق محروم کشور اقدام به عمران و آبادانی روستاها می کند.



وی ترویج فرهنگ ایثار را مهم ترین هدف طرح های هجرت دانشجویی دانست و گفت: طرح هجرت علاوه بر ایجاد پیشرفت و سازندگی در مناطق محروم موجب افزایش روحیه امید در مردم و دانشجویان می شود.



به گفته رجبی تشکیل کمیته های هفتگانه از عمده ترین اقاماتی بود که طی جلسات گذشته انجام شد که ستاد دانشجویی از مهم ترین آنها است.



دبیر طرح هجرت سه بسیج سازندگی با اشاره به دستور مقام رهبری مبنی بر تشکیل این طرح گفت: جوانان و دانشجویان با حضور در طرح هجرت و اعزام به مناطق محروم با سختی ها و مشکلات موجود در آن مناطق بیشتر آشنا شده و از طرفی با خدمت کردن به محرومان در تحقق اهداف طرح مشارکت می کنند.