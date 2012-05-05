ورزش قهرمانی توام با اخلاق سرلوحه کار مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از روسای هیئت های ورزشی، ورزشکاران و پیش کسوتان و مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین عصر شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: امروز سکاندار ورزش استان به دست فردی توانمند قرار دارد که می تواند برای پیشرفت ورزش گامهای خوبی بردارد و با هم فکری و وحدت و همدلی جامعه ورزش را به سر منزل مقصود برساند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز ورزش در کشور ما باید در کنار حرکت در مسیر قهرمانی به ارزشهای اسلامی و اخلاقی هم آراسته باشد.



وی افزود: هر چند در برخی رشته های ورزشی متاسفانه ورزشکاران فقط به فکر کسب مدال و مقام قهرمانی هستند اما کسانی هم هستند که در کنار قهرمانی و کسب مدال اخلاق را رعایت می کند و به ارزشها پایبند هستند و رفتارآنها زبانزد مردم است و پهلوانی را پیشه کرده اند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هم در کشور و هم استان قهرمانانی هستند که همه به وجود آنها افتخار می کنند و الگوی خوبی برای ورزشکاران نوجوان تلقی می شوند.



امام جمعه قزوین ضمن توصیه به مسئولان هیئت های ورزشی، مربیان و پیش کسوتان رشته های مختلف اظهارداشت: کسانی که تربیت ورزشی نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند باید مانند فرزندان خود با ورزشکاران برخورد و تعامل کنند تا روحیه افراد تقویت شود.



وی از روسای هیئت های ورزش خواست با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان همکاری کنند.



در ابتدای این دیدار محسن حق شناس، مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین از برنامه های پیش بینی شده برای اعتلای ورزش استان گزارشی ارائه داد.

