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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

آیت الله باریک بین:

ورزش قهرمانی توام با اخلاق سرلوحه کار مدیران باشد

ورزش قهرمانی توام با اخلاق سرلوحه کار مدیران باشد

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: مدیران ورزش باید توجه به ورزش قهرمانی و رعایت اخلاق در میادین ورزشی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از روسای هیئت های ورزشی، ورزشکاران و پیش کسوتان و مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین عصر شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: امروز سکاندار ورزش استان به دست فردی توانمند قرار دارد که می تواند برای پیشرفت ورزش گامهای خوبی بردارد و با هم فکری و وحدت و همدلی جامعه ورزش را به سر منزل مقصود برساند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز ورزش در کشور ما باید در کنار حرکت در مسیر قهرمانی به ارزشهای اسلامی و اخلاقی هم آراسته باشد.

وی افزود: هر چند در برخی رشته های ورزشی متاسفانه ورزشکاران فقط به فکر کسب مدال و مقام قهرمانی هستند اما کسانی هم هستند که در کنار قهرمانی و کسب مدال اخلاق را رعایت می کند و به ارزشها پایبند هستند و رفتارآنها زبانزد مردم است و پهلوانی را پیشه کرده اند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هم  در کشور و هم استان قهرمانانی هستند که همه به وجود آنها افتخار می کنند و الگوی خوبی برای ورزشکاران نوجوان تلقی می شوند.

امام جمعه قزوین ضمن توصیه به مسئولان هیئت های ورزشی، مربیان و پیش کسوتان رشته های مختلف اظهارداشت: کسانی که تربیت ورزشی نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند باید مانند فرزندان خود با ورزشکاران برخورد و تعامل کنند تا روحیه افراد تقویت شود.

وی از روسای هیئت های ورزش خواست با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان همکاری کنند.

در ابتدای این دیدار محسن حق شناس، مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین از برنامه های پیش بینی شده برای اعتلای ورزش استان گزارشی ارائه داد.
 

کد مطلب 1594324

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