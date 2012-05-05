  1. بین الملل
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

یک جمعیت حقوق بشر:

اصلاحات نمایشی آل خلیفه مشروعیت بخشی به سرکوب مردم بحرین است

اصلاحات نمایشی آل خلیفه مشروعیت بخشی به سرکوب مردم بحرین است

جمعیت حقوق بشر بحرین با نمایشی خواندن اصلاحات قانون اساسی از سوی پادشاه این کشور ،آن را تلاشی برای تشدید بحران موجود و مشروعیت بخشیدن به سرکوب آزادیهای مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیت حقوق بشری بحرین ضمن ابراز نگرانی از تایید اصلاحات قانون اساسی از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه اعلام کرد: اعتماد وی به مجلس فاقد صلاحیت، بحران را عمیق تر می کند.

در بیانیه این جمعیت آمده است : این اقدام پادشاه بحرین در واقع مشروعیت دادن به سرکوب امنیتی و خفه کردن نداهای آزادی خواهانه است.

جمعیت مذکور بیان کرد: این اصلاحات در واقع نشانه روی برگرداندن از خواسته های دموکراتیک و واقعی مردم بحرین است و جنایات و دادگاههای فاقد معیارهای بین المللی همچنان در بحرین پابرجاست.

در این بیانیه آمده است : سیطره آل خلیفه بر قوای مقننه، قضاییه و مجریه نقض آشکار حقوق ملت بحرین است که در اصل باید حاکم اصلی باشد .

جمعیت حقوق بشر بحرین ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت فعالان سیاسی و حقوقی از جمله عبدالهادی الخواجه، این روند را نشانه آن دانست که رژیم آل خلیفه به هیچ اصل و قانونی پایبند نیست.

کد مطلب 1594325

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