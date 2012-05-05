زیباکردن چهره کرج نیازمند ساماندهی دکه های شهری است

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت ساماندهی دکه ها افزود: دکه های فراوانی در کرج فعالیت می کنند و باید ساماندهی شوند که شورای شهر کرج، این امر را به عنوان یکی از برنامه های مهم دنبال می کند.

رئیس شورای اسلامی کرج ادامه داد: ساماندهی دکه های شهری کمک می کند تا بسیاری از مشکلات شهری در کرج حل شود و شهر، چهره زیباتری به خود بگیرد که این امر، ضرورت پیگیری ساماندهی در این خصوص را افزایش می دهد.

این مسئول گفت: زیباسازی چهره شهر از برنامه های مهم است و این امر باید در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های دستگاه ها و شورا و شهرداری مد نظر قرار گیرد و اقدامات لازم برای تحقق آن صورت گیرد.

ساماندهی نکردن این دکه ها سیمای شهری را به هم می زند

رئیس شورای اسلامی کرج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اهمیت ساماندهی دکه های شهری ادامه داد: ساماندهی نکردن این دکه ها سیمای شهری را به هم می زند و بر مشکلات موجود می افزاید.

این مسئول گفت: این مسئله باید در تصمیمات شورا و شهرداری لحاظ شود و ساماندهی در این خصوص به گونه ای صورت گیرد که بیشترین بازدهی و اثربخشی را به همراه داشته باشد و چهره شهر را زیباتر کند.

دادگو افزود: شورای اسلامی شهر کرج رویکردهای خود در سال جاری را تعیین کرده و ساماندهی دکه های شهری به عنوان یکی از مهمترین این رویکردها دنبال می شود و زمینه های لازم برای آن با همکاری دستگاه های مربوطه فراهم خواهد شد.