طرح مبارزه با منکرات و بدحجابی در بناب تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی سلطانی وش بعد از ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این فرماندهی از دستگیری دو نفر متهم در این شهرستان خبرداد و افزود: یک نفر آقا و یک نفر خانم که در شهرهای جنوب استان در قالب شناسایی آدرس در محلات شهرهای بناب، مراغه و میاندوآب النگوها و گوشواره های طلای کودکان زیر ده سال را سرقت می کردند؛ بعد از تعقیب و مراقبت عوامل این نیرو دستگیر و به 7 مورد سرقت طلاجات کودکان در این شهرستان اعتراف کردند.

وی همچنین با اشاره به سرقتهای اخیر خودرو در بناب و شهرهای جنوب استان و اینکه سارقین با سرقت خودرو اقدام به قاچاق مشروبات الکلی می کردند؛ گفت: کمترین سرقت خودرو از این شهرستان اتفاق افتاده بود، ولی ما به وضع موجود راضی نیستیم و در تلاشیم که سارقین را شناسایی و آنها را دستگیر کنیم.

وی ادامه داد: در این ارتباط 4 دستگاه خودرو از سارقین کشف شده است.

سلطانی وش سپس با بیان اینکه اجرای طرح مبارزه با منکرات به زمان خاص و فرد خاصی مربوط نمی شود؛ تأکید کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء اجتماعی، طرح مبارزه با منکرات و بدحجابی در بناب تشدید شده و با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

وی به ریشه کنی سرقت احشام در سطح شهرستان بناب نیز اشاره کرد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده سلاح در افراد سریعاً پلیس را در جریان بگذارند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب در ادامه با اشاره به همکاری تنگاتنگ عوامل این نیرو با مردم گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی شبانه روز برای برقراری امنیت آماده همکاری با مردم هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم همکاری با نیروهای خاطی نیز برخورد خواهد شد