احمدی نژاد معاون بین الملل خود را به سودان فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری علی سعیدلو در راس هیاتی متشکل از مسئولان بخش های دولتی اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به سودان سفر کرد با رئیس جمهور، معاون اول و تعدادی دیگر از مقامات سودانی دیدار و درباره مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره و گفتگو خواهد کرد.

معاون امور بین الملل رئیس جمهور در این سفر سه روزه همچنین در مراسم افتتاح یا آغاز احداث چند پروژه مشترک بین ایران و سودان حضور خواهد یافت.

به گزارش مهر ، سعیدلو سال گذشته و در نخستین ماه های تشکیل این سمت در نهاد ریاست جمهوری نیز سفرهایی به پاکستان ، بلاروس و موریتانی داشت و با مقامات ارشد سیاسی در این کشورها دیدار و مذاکره کرد.

