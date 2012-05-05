  1. سیاست
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

برای دیدارهای سیاسی واقتصادی؛

احمدی نژاد معاون بین الملل خود را به سودان فرستاد

احمدی نژاد معاون بین الملل خود را به سودان فرستاد

معاون امور بین الملل رئیس جمهور برای دیدار و مذاکره با رئیس جمهور و مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی سودانی تهران را به مقصد خارطوم ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری علی سعیدلو در راس هیاتی متشکل از مسئولان بخش های دولتی اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به سودان سفر کرد با رئیس جمهور، معاون اول و تعدادی دیگر از مقامات سودانی دیدار و درباره مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره و گفتگو خواهد کرد.

معاون امور بین الملل رئیس جمهور در این سفر سه روزه همچنین در مراسم افتتاح یا آغاز احداث چند پروژه مشترک بین ایران و سودان حضور خواهد یافت.
 
به گزارش مهر ، سعیدلو سال گذشته و در نخستین ماه های تشکیل این سمت در نهاد ریاست جمهوری نیز سفرهایی به پاکستان ، بلاروس و موریتانی داشت و با مقامات ارشد سیاسی در این کشورها دیدار و مذاکره کرد.
 
کد مطلب 1594332

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