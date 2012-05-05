مازندران مرکز ورزش ایران/ یک پنجم سهمیه المپیک از آن ورزشکاران مازنی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعدازظهر شنبه در دیدار جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و قهرمانان و پیشکسوتان ورزش این استان با آیت‌الله العظمی جوادی آملی با بیان اینکه کل نظام جمهوری اسلامی معجزه خداوند برای تجدید حیات اسلام و تربیت جهانیان و مقدمه حضور حضرت مهدی(عج) است اظهار داشت: بر اساس آنچه که از تعالیم اسلامی آموخته‌ایم ورزش با توجه به جاذبه و هیجاناتی که در جوانان ایجاد می‌کند نقش ارزنده‌ای در ارتقای فرهنگ دینی جوانان ایفا می‌کند.



وی اضافه کرد: ما ادعا می‌کنیم که استان مازندران مرکز ورزش ایران است و از 48 رشته ورزشی که وجود دارد در 32 رشته ورزشی مدال آور آسیایی، جهانی و المپیکی در این استان روئیده است.



وی با اشاره به کسب مقام نخست استان مازندران در بخش ورزش در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری که در استان مازندران زندگی می‌کنند از بین 50 سهمیه المپیک که ورزشکاران ایرانی کسب کرده‌اند 10 سهمیه متعلق به ورزشکاران مازندرانی است.



پریچهره اظهار امیدواری کرد که در والیبال هم دو سهمیه المپیک برای ورزشکاران استان مازندران رقم خورد تا تعداد ورزشکاران راه یافته به رقابت های المپیک 2012 از استان مازندران به 12 نفر برسد.



وی اضافه کرد: ورزشکاران استان مازندران با کسب این تعداد سهمیه رقابت‌های المپیک، بی‌نظیرترین سهمیه المپیک را در طول تاریخ این استان کسب کرده‌اند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران تعداد هیئت‌های ورزشی استانی را 48 هیئت اعلام کرد و گفت: 775 هیئت ورزشی شهرستانی و هزار و 800 شورای ورزشی در روستاهای استان فعالیت می‌کنند.



توسعه زیرساختهای ورزشی



وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از برنامه‌های این اداره کل برشمرد و تاکید کرد: در سال گذشته 79 پروژه ورزشی در استان مازندران اجرایی شده و در حال حاضر سرانه ورزشی روستاهای این استان بیشتر از شهرهاست.



پریچهره سرانه فضاهای ورزشی هر مازندرانی را یک متر مربع اعلام کرد و گفت: این میزان می‌بایست در برنامه پنجم به یک متر و 20 سانتی متر برسد ولی با فعالیت‌های انجام شده تا پایان سال 91 این میزان محقق می‌شود، به خاطر اینکه مردم مازندران در زمینه افزایش فضاهای ورزشی مشارکت خوبی دارند.



راه‌اندازی موسسه قرآنی ویژه ورزشکاران



وی به برخی از برنامه‌های فرهنگی ویژه جوانان در این استان اشاره کرد و گفت: به زودی موسسه قرآنی ویژه ورزشکاران در این استان راه اندازی می‌شود که مدرسان آن از برادران و خواهران ورزشکار هستند که در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده‌اند.