به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی در نشست خبری با اشاره به دستور‌العمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات اظهار داشت: در دهه عدالت و پیشرفت و سال 91 هجری شمسی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است شورای فرهنگ عمومی برای ایجاد ساز و کارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مصوبه‌ سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی تصویب می‌کند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد و تبلیغات کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد ممنوع است.

واعظی ادامه داد: همچنین تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی باید با نام ایرانی منطبق بر قانون ممنوعیت، بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آئین‌نامه اجرایی آن باشد.

وی ادامه داد: دو سال قبل شورای فرهنگ عمومی متنی را تهیه کرده و در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد آنچه که مصوب شد تحت عنوان سیاست‌ها و تبلیغات عمومی است که مسئول اجرای آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

واعظی گفت: تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد با رعایت استفاده از حداکثر 20 درصد ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفا با خط فارسی مجاز است و همچنین تبلیغات کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارند در بزرگراه‌ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل‌های عابر پیاده ، تابلوهای الکترونیکی و ... ممنوع است.

وی یادآور شد: هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت‌ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی، واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه‌ها و مراکز خرید ممنوع است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: تابلوهای واحدهای صنفی باید صرفا به شناسه کاربردی واحدهای صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی صرفا مجاز به استفاده از 10 درصد ظرفیت تابلوها است.

وی تاکید کرد: تبلیغ کالا و خدمات خارجی و محصول مشترک نباید کالا و خدمات داخلی را بی‌ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو ضعیف کند و در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای هر یک از مواد و تبصره‌های مصوبه ابهام داشته باشد نظر کارگروه تبلیغات محیطی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای عمل خواهد بود.