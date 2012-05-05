به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته از تمام دانشگاه‌های خراسان شمالی حدود یک هزار دانشجو از بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب بازدید می‌کنند.

مهدی الهی راد با بیان اینکه این دانشجویان از دانشگاه‌های اشراق، حکیمان، دانشگاه دولتی، دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و علمی کاربردی سراسر استان هستند، افزود: در این سفر معنوی، علمی و فرهنگی، دانشجویان علاوه بر بازدید از نمایشگاه کتاب، در حرم امام راحل (ره)، حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حسینیه جماران نیز بازدید می‌کنند.

وی تاکید کرد: هدف از این سفر ایجاد تفکر واندیشه عادت به مطالعه در همه دانشجویان است تا در دل‌های آنان نهادینه شود و با فرهنگ سازی لازم و همگانی کردن این شور، شوق وعشق به کتاب و کتابخوانی از دانشجویان به بدنه جامعه انتقال و استمرار پیدا کند.

گفتنی است انتشارات جهاد دانشگاهی بیش از هـزار عنوان کتاب در نمایشگاه بیست و پنجم ارائه می‌دهد که از این تعداد 300 عنوان کتاب، چاپ اولی خواهند بود و بقیه چاپ‌های مجدد کتاب‌های چند سال اخیر است. بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 23 اردیبهشت ماه سال 1391 در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) دائر می‌باشد.

بازدید از مجموعه تاریخی مفخم در هفته میراث فرهنگی رایگان است

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: بازدید از مجموعه تاریخی مفخم خراسان شمالی در هفته میراث فرهنگی، 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، برای عموم رایگان است.

علی وحدتی افزود: مجموعه فرهنگی ـ تاریخی مفخم شامل موزه‌های مردم‌ شناسی و اسناد نسخ خطی است که در این هفته میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

وی تصریح کرد: این موزه‌هادر بجنورد، خیابان شریعتی شمالی در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی مفخم واقع شده است.

این مقام مسوول یادآور شد: مجموعه تاریخی مفخم شامل بانک سفال، راهرو موزه، موزه باستان‌شناسی، سکه و مهر و موزه مردم‌شناسی است.

وحدتی اظهار داشت: همچنین این مجموعه دارای بخش فعال مرمت نسخ خطی گنجینه، چوب و سفال و پاک‌سازی سکه و فلز است.

بررسی شعار سال در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با موضوع تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تشکیل شد.

رئیس واحد دانشگاهی بجنورد قابلیت رقابت محصولات ایرانی را در برابر تولیدات خارجی، قیمت تمام شده مناسب و خدمات پس از فروش را 3 شرط محوری برای تحقق شعار سال ذکر و اصلاح قوانین از جمله قانون کار را برای حمایت از صنعتگران و تولید کننندگان ضروری دانست.

دکتر فیروزنیا همچنین به موفقیت‌های پژوهشی واحد دانشگاهی بجنورد در سال 1390 اشاره نمود و گفت در سال مزبور مقالات ISI اساتید واحد دانشگاهی 118 درصد رشد داشه است.

اساتید متخصص اقتصاد و مدیریت و شماری از شرکت کنندگان در این هم اندیشی، بر نقش موثر دانشگاه در فرهنگ سازی "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و همچنین برگزاری کرسی آزاد اندیشی حول محور شعال سال تاکید کردند.

این جلسه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد.

