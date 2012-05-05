خانی: تبلیغاتم در سطح شهر زیاد نبود/ برایم شایعه درست کردند

علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات مجلس نهم را خوب و چشمگیر توصیف کرد و گفت:مردم به شکل خوبی پای کار آمدند و به عنوان وظیفه در انتخابات شرکت کردند که باید از آنان تشکر کرد.

وی با بیان اینکه باید قدر مردم را دانست یادآور شد: مردم وظیفه خود را انجام دادند و کم نگذاشتند و عملا ثابت کردند که نسبت به انقلاب وفادارند و به آن اعتقاد دارند و الان نوبت نمایندگان است که باید به وظیفه خود عمل کنند و می بایست اولویت آنان اشتغال، حل مشکل تورم و گرانی و تبعیض باشد چرا که ما هر جا می رفتیم مردم می گفتند اگر رای آوردید به فکر ما باشید و الان کسانی که رای آورده اند نباید مردم را فراموش کنند.

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: کسانی که رای آورده اند می بایست نماینده مردم باشند و به فکر حل مشکلات آنان باشند . مشکلات مردم کم نیست.

خانی در توصیه به کسانی که وارد مجلس شده اند و یا موفق به آن نشده اند، گفت: این یک امتحانی بود برای کسانی که رای آورده اند تا در حد مردم توان بگذارند و مشکلات آنان را حل کنند و یک امتحان نیز برای کسانی که رای نیاوردند است. دو طرف را خدا به این شکل امتحان می کند امیدواریم همه سربلند بیرون بیاییم.

وی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر تبلیغات بیش از حدش در انتخابات دور دوم مجلس اظهار کرد: تبلیغات در نقاط مختلف کم و زیاد می شود و تبلیغات بنده در دو منطقه شاید بیشتر بود در حالیکه در برخی مناطق حتی یک عکس هم از بنده نبود.

خانی یادآور شد: جریان انحرافی در ایام تبلیغات خیلی فعال بود و با همه وجود ایستاده بود تا جبهه متحد رای نیاورد و عمده شایعات و جوسازی ها نیز از جانب جریان انحراف بود.

این نامزد مجلس نهم اظهار داشت: ساعت 12 شب انتخابات شایعه کردند که بنده انصراف داده ام که من این تحرکات را ناشی از جریان انحرافی می دانم و امیدوارم جریان اصولگرایی با دقت کارش را ادامه دهد.

وی در خصوص خبر مبنی بر استفاده برخی نامزدها از امکانات شهرداری گفت:این ادعاها کذب است . رقیب به دنبال این است که شایعه سازی کند و من این حرفها را سناریوی جریان انحرافی می دانم که البته مجموعه های وابسته به آن مانند مطبوعات و سایت ها نیز به این شایعات دامن زدند اینکه از امکانات استفاده شده باشد را باید ثابت کرد.

خانی در پایان عنوان کرد: جریان انحرافی به شدت جبهه متحد را تخریب کرد چون احساس می کرد برخی افراد رای بالایی خواهند داشت بر این اساس فاز تخریب را در دستور کار قرار داد.