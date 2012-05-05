  1. فرهنگ و ادب
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

پس از انتشار خبر مهر/

بساط سنگفروشان از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب برچیده شد

بساط سنگفروشان از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب برچیده شد

پس از انتشار خبر مهر درباره فروش سنگ‌های زینتی در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب، بساط این فروشنده‌ها برچیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبر مهر، مبنی بر اینکه عده‌ای از فروشنده‌ها اقدام به فروش سنگ‌های زینتی آن هم با استقرار در میزهایی در بخش بین‌الملل نمایشگاه کرده‌اند، امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه به این تخلف رسیدگی شد.

با جمع شدن میزهایی که  در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب چیده شده بود و دو خانم فروشنده در این مکان اقدام به فروش سنگ‌های زینتی می‌کردند، این مشکل نیز از نمایشگاه رخت بربست.

روز گذشته خبرگزاری مهر خبری درباره این تخلف منتشر کرده بود. اطلاعات خبرنگار مهر حاکی از آن بود که حراست نمایشگاه از روز اول نمایشگاه در پی برخورد با این مساله بوده است.

کد مطلب 1594341

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