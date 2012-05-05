برگزاری یوروویژن توهین به ملت آذربایجان است/ خانواده شهدای قره باغ داغدارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورعبداله فرشبافی عصر امروز شنبه در جمع دبیران اتاق های فکر حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: در حالی که داغ شهیدان "خوجالی" و "قره باغ" هنوز در دل ها و جان ها زنده است و این کشور در حالت آتش بس با ارمنستان به سر می برد، اقدام دولت جمهوری آذربایجان در میزبانی مسابقات موسیقی یوروویژن تعجب برانگیز است.

پورعبداله فرشبافی گفت: در حالیکه هنر و موسیقی جمهوری آذربایجان سرشار از اندیشه های متعالی است توجه حاکمان این کشور به موسیقی مبتنی بر عریانی و ولنگاری، سنخیتی با فرهنگ منطقه ندارد.

عضو کارگروه هنر و حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اسلامی شمال غرب کشور گفت: مردم این کشور به عنوان دومین کشور شیعه جهان از آزادی های دینی همچون حجاب و استفاده از نشانه های مذهبی و عزاداری برخوردار نیستند و در این حال مقدمه چینی حاکمان جمهوری آذربایجان برای رژه دو هزار همجنسگرا در باکو توهین به اسلام و تشیع محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی تصریح کرد: دستخط آشکار ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم در برگزاری یوروویژن در دومین مرکز جهان تشیع به شدت مشهود است و این اقدام را می توان به ننگینی عهدنامه ترکمانچای ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: دشمنان همیشگی ایران اسلامی به واسطه عهدنامه ترکمانچای بخشی از خاک آذربایجان را از ایران جدا کردند و اینک مرزهای اعتقادی مردم غیور جمهوری آذربایجان را نشانه گرفته اند.

عضو بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی افزود: هنرمندان ایرانی مصرانه خواستار لغو برگزاری این مسابقه هستند و از حاکمان جمهوری آذربایجان می خواهند به جای تاسی از ابرقدرت ها در خدمت ملت شریف و مسلمان این کشور و تامین معاش و پاسخگویی به خانواده شهدای جمهوری آذربایجان باشند.

مسابقه آواز "یوروویژن" یک مسابقه موسیقی با حضور کشورهای فعال عضو اتحادیه اروپاست که از سال ۱۹۵۶ میلادی به صورت سالانه برگزار می‌شود. مسابقه یوروویژن در کشورهای اروپایی و کشورهای دنباله روی فرهنگ غربی، یک مسابقه عادی تلقی نمی‌شود و اقشار دارای ناهنجاری رفتاری- جنسیتی، تمایلی قابل توجه به مسابقه یوروویژن دارند.