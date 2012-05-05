همکاری دانشگاه محیط زیست کرج در ارائه آموزشهای زیست محیطی به مدیران صنایع

علی اکبر رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه محیط زیست که در کرج مستقر است، برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی برای بخشهای ذیربط را با همکاری دستگاه های مربوطه دنبال می کند و زمینه های این همکاری قفراهم می شود.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج ادامه داد: کارگاه های آموزشی توانمندسازی زیست محیطی برای دهیاران و شوراهای روستایی استان البرز با همکاری دانشگاه محیط زیست و سایر دستگاه های ذیربط برگزار شد و تداوم چنین کارگاه هایی دنبال می شود.

این مسئول گفت: برگزاری این کارگاه های آموزشی در راستای تحقق اهداف زیست محیطی دنبال می شود و تحقق و تداوم آن تاثیرات بسیار مطلوبی بر امر حفاظت از محیط زیست برجای می گذارد و از مشکلات می کاهد.

رجایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت خاص برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی برای مدیران کارخانجات و صنایع افزود: کارخانجات و صنایع از بخشهای بسیار مهم در خصوص امور زیست محیطی هستند و مدیران آنها باید آموزشهای لازم را فرا گیرند.

ارائه آموزشهای زیست محیطی به این مدیران، بسیاری از مشکلات را حل می کند

مسئول هماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی توانمندسازی زیست محیطی برای دهیاران و شوراهای روستایی البرز ادامه داد: در صورت آشنایی این مدیران با آموزشهای زیست محیطی، بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه محیط زیست حل می شود.

این مسئول گفت: به عنوان مثال در صورت تحقق این آشنایی، آلودگی های زیست محیطی کاهش می یابد که این امر به نوبه خود مانع از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی می شود.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج افزود: همچنین به کمک کاهش آلودگی های زیست محیطی، بخشی از مشکلات مربوطه کنونی نیز حل می شود که این امر اهمیت فراوانی دارد.