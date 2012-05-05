کسب طلای المپیک مهمترین هدفم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی بعدازظهر شنبه در حاشیه دیدار با آیتالله العظمی جوادی آملی در گفتگو با خبرنگاران درباره اهدای مدالهایش به این مرجع تقلید اظهار داشت: بنده ارادت خاصی به آیتالله العظمی جوادی آملی دارم و بارها نیز محضر ایشان رسیده و از فرمایشات و دعاهای ایشان استفاده کردهام و اکنون این مدالها را به عنوان تحفهای به این علامه بزرگ تقدیم کردم که امیدوارم راضی بوده و برای بنده و همه ورزشکاران دعا کنند.
وی در پاسخ به اینکه چقدر برای این مدالها زحمت کشیده بود، تصریح کرد: در حدود چهار ماه به صورت شبانه روز برای کسب این مدالها تلاش کردم و تمرینهای زیادی انجام دادم.
سلیمی مهمترین هدف خود را دستیابی به مدال طلای المپیک عنوان کرد و گفت: تلاش بنده بر این است که در این رقابتها مدال طلا کسب کنم و امیدوارم به این هدف برسم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در آن سرزمین به اهتزاز در بیاورم.
قوی ترین وزنه بردار جهان از مردم خواست که کاروان ایرانی المپیک 2012 را دعا کنند.
قم - خبرگزاری مهر: قوی ترین وزنه بردار جهان دستیابی به مدال طلای المپیک را مهمترین هدف خود ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی بعدازظهر شنبه در حاشیه دیدار با آیتالله العظمی جوادی آملی در گفتگو با خبرنگاران درباره اهدای مدالهایش به این مرجع تقلید اظهار داشت: بنده ارادت خاصی به آیتالله العظمی جوادی آملی دارم و بارها نیز محضر ایشان رسیده و از فرمایشات و دعاهای ایشان استفاده کردهام و اکنون این مدالها را به عنوان تحفهای به این علامه بزرگ تقدیم کردم که امیدوارم راضی بوده و برای بنده و همه ورزشکاران دعا کنند.
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