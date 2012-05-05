انتشار بیش از 22 میلیون برگ چک در اسفند 90

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپخانه دولتی ایران در اسفند ماه سال گذشته بیش از 5 میلیون انواع قبوض و بیش از 2 میلیون برگ اوراق ثبتی منتشر کرده است. همچنین از سوی این شرکت در مدت یاد شده 4 میلیون و 600 هزار قطعه بار نامه منتشر شده است.

